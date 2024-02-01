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Yayın Tarihi: 1 Şubat 2024 15:35
 ~ Son Güncelleme: 1 Şubat 2024 15:39
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Hatay’da yıkımla ilgili 113 kişi tutuklandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Çelikkol, depremlerdeki yıkımla ilgili 22 bin 581 soruşturma dosyası açıldığını, birleştirme sonucu 3 bin 522 dosya olduğunu açıkladı, “Deprem dosyalarında, 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edildi” dedi.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Hatay’da yıkımla ilgili 113 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Hatay Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen Medya İletişim Bürosu Koordinasyon Toplantısı’nda deprem soruşturmalarına dair bilgi verdi.

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Çelikkol, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kentin merkez Antakya ve Defne ilçelerinde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili 113 kişinin tutuklandığını söyledi.

Ahmet Çelikkol, depremlerde, Hatay Adliyesi ve Hatay ceza infaz kurumlarında görev yapan 32 personelin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

3 bin 522 dosya

Çelikkol, Başsavcılıklarınca yapılan çalışmalar hakkında “Deprem Suçları Soruşturma Bürosunda 22 bin 581 soruşturma dosyası açılmıştır. Yapılan inceleme ve tespitler sonucunda bunlar bina bazlı değerlendirilerek, birleştirme sonucu bu dosyalar 3 bin 522 dosyaya dönüştürülmüştür” bilgisini verdi.

975 ruhsatsız yapı

Çelikkol, 2 bin 601 binada bilirkişi heyetlerince olay yeri incelemesi yapıldığını belirtti:

“Vefat olayı gerçekleşen 1759 bina tespit edilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaları devam etmektedir. Soruşturmaya konu deprem dosyalarından 975 binanın ruhsatsız yapı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma süreci kapsamında Antakya ve Defne belediyelerindeki bina ruhsatı dosyalarına delillerin kaybolmaması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca el konulmuştur.

Vefat olayı gerçekleşen binalara ait Antakya Belediyesinden 1370, Defne Belediyesinden 231 ruhsat dosyası Cumhuriyet Başsavcılığımızca taramaları yapılarak UYAP ve CD ortamına aktarılmış olup, söz konusu fiziki tüm ruhsat dosyaları emanet büromuzda muhafaza edilmektedir.”

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Bilirkişi incelemeleri

Soruşturmalar hakkında bilgi veren Çelikkol, “Soruşturmalar kapsamında 6 Şubat 2023'ten itibaren yıkılan binaların yapımından sorumlu olan 113 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebiyle tutuklanmıştır. Deprem soruşturmaları kapsamında Hatay merkezde ölümlü tüm binaların inceleme ve tespit işlemi tamamlanmıştır” dedi.

Yıkılan binalarda inşaat mühendisi, jeoloji mühendisi, mimar ve teknik personelle kolon, kiriş ve perde betonlardan incelenmek üzere numuneler alındığını anlatan Çelikkol, sözlerine şöyle devam etti:

“Binalardan alınan numunelerin beton ve demirinin malzeme kalitesi, ölçüm için laboratuvarlara gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçları geldikten sonra belediye ruhsat dosyasındaki belgeler ile bu dosyalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, statik ve mimari proje, zemin etüd raporu, statik hesap tablosu, yapı denetim sözleşmesi bulunmakta.

Diğer bilgi ve belgeler, üniversitelerinin yapı ana bilim dalı analiz, geoteknik ve malzeme ana bilim dalında öğretim üyelerinden oluşan 5 ve 7 kişilik heyet oluşturularak bilirkişilere dosyalar gönderilmiştir. Bu süreçte 14 üniversiteyle işbirliği yapılarak soruşturma dosyaları ve ilgili binaların bilirkişi heyetlerince alınan karot ve demir numuneleri incelenmek üzere üniversitelere gönderilmiştir.”

Başsavcı Çelikkol, üniversite heyetlerinin ölüm gerçekleşen binalara ilişkin soruşturma dosyaları kapsamında kusur tespiti amacıyla bilirkişi incelemesi yaptığını da bildirdi.

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(AS)

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