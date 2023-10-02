Hatay’da sağanak etkili oldu, konteynerleri su bastı

6 Şubat depremlerinde neredeyse tamamı yıkılan Hatay, sonbaharın gelmesiyle birlikte şimdi de yağmur ve sağanak yağışla mücadele ediyor.

Hatay’daki bazı konteynerkentler, dün (1 Ekim) akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sular altında kaldı. Henüz konteynerkentleri yağmurdan korumaya yönelik bir uygulamaya gidilmedi.

Konteynerkentlerin yanı sıra 21 Mayıs 2023'te açılışı yapılan Hatay Defne Devlet Hastanesi ve Tarihi Uzun Çarşı'yı da su bastı.

“Çocuklar uyuyamadı”

Yağış ve baskınlar nedeniyle bugün pek çok çocuğun okula gidemediğini söyleyen Hatay Eğitim ve Bilim Emekçileri (Eğitim-Sen) Şube Sekreteri Özgür Tıraş, şöyle dedi:

“İki gün boyunca yağmur yağdı Hatay’a. Dün de 21.30 gibi sağanak başladı. Birçok insan konteyneri su bastığı için gece boyunca uyuyamadı. Teyit edemediğimiz bir bilgi var, bir yurttaşımızın elektrik akımını kapılıp hayatını kaybettiği söyleniyor. Uyuyamayanlar arasında çocuklar da var tabii. Çadırlarını, konteynerlarını su bastığı için uyuyamayan çocuklar haliyle bugün okula da gelemedi. Öğretmenlerimiz arasında da okula gidemeyenler oldu.

“Bu yağmur, bir hafta-10 gün devam etse ne olacaktı? İnsanların bir kısmı hâlâ çadırda yaşıyor. Çadırlar direkt su alıyor, konteynerlerın çoğu suya dayanıklı değil. Depremin üzerinden sekiz ay geçmesine rağmen insanca yaşam koşulları maalesef oluşmuş değil. Şu an yaşadığımız trajedinin üzerine bir de bunların eklenmesi bizim için çok üzüntü verici.

“Ve önümüz kış. Hâlâ buna yönelik tedbirler alınmadı, insanlar kalıcı konutlara yerleştirilmedi. Yetkililerden aldığımız bilgi sınırlı ve düzenlemeler kısa vadede yerine getirilecek gibi görünmüyor.”





“Kamu binalarını su basıyor” Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş da, dün Hatay’dan Ankara’ya başlattıkları “Özgürlük Yürüyüşü”nde yaptığı konuşmada, normal hava olaylarının artık Hatay için ekstrem hava olayları kategorisinde olduğunu söyleyerek şöyle dedi: “6 Şubat depreminin üzerinden bunca ay geçmesine rağmen Hatay'da hiçbirimizin insanca yaşama, insanca barınma hakkına sahip olmadığımızı söyleyerek başlamamız gerekiyor. “Dün, belki ülkenin başka bir yerinde olsa birkaç damla yağmur yağdı diyebilirdik. Biraz yağmur yağdı ve hayat tam anlamıyla felç oldu. Şu anda Hatay'ın değişik yerlerinde çadırkentlerin, konteynerkentlerin boşaltıldığı örnekler bize iletiliyor. Kamu binalarını su bastığı bize iletiliyor. Yani ufacık bir yağmurun bile insan hayatını altüst ettiği bir tabloyla maalesef hala karşı karşıyayız.”

(TY)