ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2024 12:37
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2024 12:38
1 dk Okuma

Hatay’da orman yangını

Antakya’nın Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın bu sabah kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatay’da orman yangını

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını bugün kontrol altına alındı.

Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

(AS)

orman yangını iklim krizi
Sayfa Başına Git