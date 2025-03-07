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YAŞAM
Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 09:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 09:42
3 dk Okuma

Hatay’da kadın kooperatifleri: Umudu ve dayanışmayı yeşerten eller

Hatay’ın dört bir yanında faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, yerel sorunlara çözümler üreterek, kadınları sosyal ve ekonomik hayatta güçlendiriyor.

Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu

Tuba Alvanoğlu
Görseli Büyüt
Hatay’da kadın kooperatifleri: Umudu ve dayanışmayı yeşerten eller

Hatay, son yıllarda büyük felaketlerle sınandı. Suriye iç savaşı, mülteci akını, pandemi ve 6 Şubat depremleri gibi krizler şehri derinden etkiledi. Ancak en büyük yükü her zaman olduğu gibi kadınlar taşıdı. Çocuklar, yaşlılar, engelliler ve hayvanlar için sorumluluk alan kadınlar, imece usulü dayanışmayla hayatlarını yeniden kurmaya başladı.

Depremle birlikte bütün varlıklarını kaybeden kadınlar, kadın kooperatifleri sayesinde yeniden ayağa kalkıyor. Yerel kalkınmada önemli bir rol oynayan bu kooperatifler, kadınları ekonomik hayata dahil ederken, eşitlik ve yoksullukla mücadeleye de öncülük ediyor.

Kadın Kooperatifleri ile binlerce kadına ulaşılıyor

Hatay’ın dört bir yanında faaliyet gösteren kadın kooperatifleri, yerel sorunlara çözümler üreterek, kadınları sosyal ve ekonomik hayatta güçlendiriyor.

Kadınlar girişimcilik, liderlik, finansal okuryazarlık ve el sanatları gibi birçok alanda eğitim alarak kendi işlerini kuruyor.

Kooperatifler, Hatay Valiliği’nin desteğiyle büyümeye devam ediyor. Valiliğin Kooperatif Birimi Koordinatörü Mustafa Örgüt, kadın kooperatiflerine finansal destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunduklarını belirterek, şu sözleri vurguladı:

"Kadın kooperatifleri için finans, eğitim ve danışmanlık sağlıyoruz. Ulusal ve uluslararası işbirliklerini güçlendirerek, kadınların ekonomik girişimlerini destekliyoruz. Kadınlar üretiyor, kazanıyor ve toplum dönüşüyor."

Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı da kadın kooperatiflerine destek vererek, kadınların ekonomik bağımsızlığını kazanmalarına katkı sağlıyor.

Kooperatiflere üye olan kadınların sayısı her geçen gün artarken, bu oluşumlar mahallelerde hayatı dönüştürüyor. Kadınlar, el emeği ürünlerini pazarlayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor, aynı zamanda dayanışma kültürünü güçlendirerek toplumsal kalkınmaya öncülük ediyor.

Kadınların emeğiyle şekillenen bu hareket, sadece Hatay’da değil, tüm Türkiye’de ve dünyada yoksullukla mücadelede ve kadınların güçlenmesinde önemli bir model olarak görülüyor.

Defne Kültür Sanat Çarşısı: Sanatın Işığında Birlik ve Dayanışma

Sanat, depremin yaralarını sarıyor

6 Şubat depremiyle büyük yıkım yaşayan Hatay’da sanat ve sanatçılar da bu süreçten olumsuz etkilendi. Ancak sanat, Hatay’da yeniden ayağa kalkıyor. Defne ilçesinde kurulan Defne Kültür Sanat Çarşısı, deprem sonrası zor durumda kalan sanatçılar için yeni bir umut kapısı oldu.

Pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla ekonomik sıkıntıya düşen sokak sanatçıları, deprem sonrası da büyük zorluklarla karşılaştı. Ancak Hatay Valiliği ve AFAD iş birliğiyle başlatılan proje sayesinde sanatçılar için güvenli bir alan oluşturuldu.

Defne Kültür Sanat Çarşısı, sadece sanatçılar için bir çalışma alanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda deprem sonrası psikolojik ve sosyal uyum sürecine de katkı sağlıyor. Çarşıda düzenlenen konserler, tiyatrolar ve çocuk oyunları, hem sanatçılara destek sağlıyor hem de Hatay halkını sanatla buluşturuyor.

Yetkililer, projenin önemine dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
"Deprem sadece binaları değil, sanatın da kalbini vurdu. Sanatçılarımızın yeniden ayağa kalkması için Defne Kültür Sanat Çarşısı’nı hayata geçirdik. Burada düzenlenen etkinliklerle sanatçılarımıza hem maddi hem manevi destek sağlıyoruz."

Defne Sanat Çarşısı, sanatçıları bir araya getirerek, onların üretim yapmalarını ve ekonomik gelir elde etmelerini sağlıyor. Projenin hedefleri arasında;

  • Sanatçılara çalışma alanı sağlamak,
  • Sanatın her dalında etkinlikler düzenlemek,
  • Çocuklara sanat eğitimleri vermek,
  • Sanat yoluyla psikolojik destek sunmak,
  • Sanatçıları ulusal ve uluslararası platformlarda desteklemek yer alıyor.

Proje kapsamında yaz boyunca tiyatro gösterileri, konserler ve canlı performanslar düzenlenecek. Sanata ve sanatçılara verilen bu destekle, Hatay’ın kültürel mirası yeniden canlandırılacak.

"Sanat, zor zamanlarda insanları birleştiren en güçlü bağdır. Hatay’da sanatın ışığında yeniden buluşuyor, umudu ve dayanışmayı büyütüyoruz."

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)

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İstanbul
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Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu
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İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova...

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova Üniversitesi – İşletme, Mustafa Kemal Üniversitesi – Muhasebe ve Finans, Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim.  Gazetecilik mesleğine 1992 yılında adım attı. Yerel ve ulusal basında gazete ve televizyon temsilciliği yaptı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlendi. Meslek hayatında birçok önemli olaya tanıklık eden ve halkı doğru bilgiyle buluşturmayı kendine görev edinen Alvanoğlu, Reyhanlı patlamasının ilk haberini dünyaya duyuran gazeteci oldu. Ayrıca, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki patlamanın da ilk haberini yapan isim olarak adını duyurdu.

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