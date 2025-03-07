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HABER
Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 08:33
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 09:41
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Hatay’da hava kirliliği alarm veriyor

Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar, hava kirliliğinin yaşam süresini 2 ila 10 yıl arasında kısaltabileceğini ortaya koyuyor.

Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu

Tuba Alvanoğlu
Görseli Büyüt
Hatay’da hava kirliliği alarm veriyor
*Antakya kent merkezindeki Saray Caddesi, 5 Şubat 2025. (Fotoğraf: Vecih Cuzdan/bianet)

6 Şubat depreminin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Hatay, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarının etkisiyle yoğun bir toz bulutuna gömülmüş durumda. Şehirdeki hava kirliliği yalnızca görsel bir sorun değil, aynı zamanda halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir krize dönüşüyor.

Hava kirliliği yaşam süresini kısaltıyor

Uzmanlar, Hatay’daki ince partiküllerin (PM2.5) solunum yolları ve kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebileceğini belirtiyor.

Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar, hava kirliliğinin yaşam süresini 2 ila 10 yıl arasında kısaltabileceğini ortaya koyuyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları sağlık risklerini artırıyor

Deprem sonrası hızla devam eden enkaz kaldırma çalışmaları, asbest ve diğer zararlı maddelerin havaya karışmasına neden oluyor. Bu maddelerin solunması, kansere ve birçok kronik hastalığa yol açabiliyor.

Yetkililere acil çağrı

Çevre uzmanları ve sağlık otoriteleri, Hatay’daki hava kirliliğinin önüne geçmek için toz bastırma sistemlerinin ve sulama yöntemlerinin acilen devreye sokulması gerektiğini vurguluyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, bu kirlilik Hatay halkının sağlığını ve geleceğini tehlikeye atabilir.

Hatay’daki hava kirliliği artık sadece bir çevre sorunu değil, ciddi bir halk sağlığı krizine dönüşmüş durumda.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
yerel kadın muhabirlerin haberleri yerel kadın gazeteciler hatay deprem
Tuba Alvanoğlu
Tuba Alvanoğlu
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İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova...

İlk, orta ve lise eğitimini Kars’ta tamamladıktan sonra üniversite hayatına Hatay ve Eskişehir’de devam etti. Eğitim hayatına duyduğu tutkuyla üç farklı üniversiteden mezun oldu.  Çukurova Üniversitesi – İşletme, Mustafa Kemal Üniversitesi – Muhasebe ve Finans, Anadolu Üniversitesi – Medya ve İletişim.  Gazetecilik mesleğine 1992 yılında adım attı. Yerel ve ulusal basında gazete ve televizyon temsilciliği yaptı. Antakya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görevler üstlendi. Meslek hayatında birçok önemli olaya tanıklık eden ve halkı doğru bilgiyle buluşturmayı kendine görev edinen Alvanoğlu, Reyhanlı patlamasının ilk haberini dünyaya duyuran gazeteci oldu. Ayrıca, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndaki patlamanın da ilk haberini yapan isim olarak adını duyurdu.

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