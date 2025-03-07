Hatay’da hava kirliliği alarm veriyor

6 Şubat depreminin ardından büyük bir yıkıma uğrayan Hatay, enkaz kaldırma ve yıkım çalışmalarının etkisiyle yoğun bir toz bulutuna gömülmüş durumda. Şehirdeki hava kirliliği yalnızca görsel bir sorun değil, aynı zamanda halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bir krize dönüşüyor.

Hava kirliliği yaşam süresini kısaltıyor

Uzmanlar, Hatay’daki ince partiküllerin (PM2.5) solunum yolları ve kardiyovasküler hastalıkları tetikleyebileceğini belirtiyor.

Dünya çapında yapılan bilimsel araştırmalar, hava kirliliğinin yaşam süresini 2 ila 10 yıl arasında kısaltabileceğini ortaya koyuyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları sağlık risklerini artırıyor

Deprem sonrası hızla devam eden enkaz kaldırma çalışmaları, asbest ve diğer zararlı maddelerin havaya karışmasına neden oluyor. Bu maddelerin solunması, kansere ve birçok kronik hastalığa yol açabiliyor.

Yetkililere acil çağrı

Çevre uzmanları ve sağlık otoriteleri, Hatay’daki hava kirliliğinin önüne geçmek için toz bastırma sistemlerinin ve sulama yöntemlerinin acilen devreye sokulması gerektiğini vurguluyor. Eğer gerekli önlemler alınmazsa, bu kirlilik Hatay halkının sağlığını ve geleceğini tehlikeye atabilir.

Hatay’daki hava kirliliği artık sadece bir çevre sorunu değil, ciddi bir halk sağlığı krizine dönüşmüş durumda.

Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Kadın Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)