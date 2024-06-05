Hatay’da haber takibi yapan gazeteciye ölüm tehdidi

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki TOKİ afet konutları şantiyesinde dün (4 Haziran) gece saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteynerlerde çıkan ve çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, Orman Genel Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medyadan “Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” paylaşımı yaptı.

Fotoğraf: Hatay Büyükşehir Belediyesi/X

Gazeteci Kızıl’a tehdit

Gülderen’deki yangını yerinde takip eden gazeteci Kazım Kızıl, görüntü aldığı sırada şirket çalışanları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Kızıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, şirket çalışanı olduğu belirtilen kişinin “Bak müdahale ettireceksin kendine. Ağzını burnunu dağıttıracaksın, belki öldürteceksin kendini. Çekeceğini çektin, çek git” dediği duyuluyor.

bianet’in telefonla ulaştığı Kazım Kızıl, haber takibi sırasında birkaç kez müdahaleye maruz kaldığını, şirket yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin jandarmaya “Ya siz müdahale edin ya biz müdahale edeceğiz” dediğini aktardı.

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“Bir süre beni takip ettiler”

Gerginlik yaşanmaması için jandarmanın gösterdiği noktada çekim yapmaya devam ettiğini belirten Kızıl, şunları kaydetti:

“Konuştuğum işçiler konteyner erimeye başlayınca yangından haberdar olduklarını anlattı. Konteynerler bitişik nizam ve yaklaşık 200 işçi kalıyormuş. Çok sağlıklı ve iş güvenliği açısından doğru koşullar olduğunu düşünmüyorum. Zaten yaşanan durum da bunu gösteriyor. Bir süre sonra aynı kişiler yine geldi ve ‘Çektiğin yeter, çek git buradan’ demeye başladılar. Yaklaşık 5-6 dakika süren o videonun 30 saniyesini yayınladım. Fiziki müdahalede bulunmaya başladıkları an geri çekilip çantamı alıp olay yerinden uzaklaştım. Bir süre beni takip ettiler.”

Fotoğraf: Kazım Kızıl

“İşimi yapmaya devam edeceğim”

Aylardır Hatay’da bulunan ve depremin yıktığı kentte olanları yerinde aktaran gazeteci Kazım Kızıl, “Dün yaşadıklarım Hatay’daki çalışmalarımı elbette etkilemeyecek. İşimi yapmaya devam edeceğim” dedi.

(VC)