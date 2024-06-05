ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Haziran 2024 15:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Haziran 2024 15:35
2 dk Okuma

GÜLDEREN TOKİ ŞANTİYESİNDE YANGIN

Hatay’da haber takibi yapan gazeteciye ölüm tehdidi

Gülderen’deki yangını yerinde takip eden gazeteci Kazım Kızıl, şirket çalışanları tarafından “Ağzını burnunu dağıttıracaksın, belki öldürteceksin kendini. Çekeceğini çektin, çek git” denilerek tehdit edildi.

Vecih Cuzdan
ENRead in English
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
ENRead in English
Görseli Büyüt
Hatay’da haber takibi yapan gazeteciye ölüm tehdidi
Fotoğraf: Kazım Kızıl

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Gülderen Mahallesi’ndeki TOKİ afet konutları şantiyesinde dün (4 Haziran) gece saatlerinde yangın çıktı.

Yaklaşık 200 işçinin kaldığı konteynerlerde çıkan ve çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın, Orman Genel Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından söndürüldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ise sosyal medyadan “Ölen ve yaralanan olmaması tesellimiz” paylaşımı yaptı.

Fotoğraf: Hatay Büyükşehir Belediyesi/X

Gazeteci Kızıl’a tehdit

Gülderen’deki yangını yerinde takip eden gazeteci Kazım Kızıl, görüntü aldığı sırada şirket çalışanları tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Kızıl’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, şirket çalışanı olduğu belirtilen kişinin “Bak müdahale ettireceksin kendine. Ağzını burnunu dağıttıracaksın, belki öldürteceksin kendini. Çekeceğini çektin, çek git” dediği duyuluyor.

bianet’in telefonla ulaştığı Kazım Kızıl, haber takibi sırasında birkaç kez müdahaleye maruz kaldığını, şirket yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin jandarmaya “Ya siz müdahale edin ya biz müdahale edeceğiz” dediğini aktardı.

Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
OCAK-ŞUBAT-MART 2024 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
2 Mayıs 2024

“Bir süre beni takip ettiler”

Gerginlik yaşanmaması için jandarmanın gösterdiği noktada çekim yapmaya devam ettiğini belirten Kızıl, şunları kaydetti:

“Konuştuğum işçiler konteyner erimeye başlayınca yangından haberdar olduklarını anlattı. Konteynerler bitişik nizam ve yaklaşık 200 işçi kalıyormuş. Çok sağlıklı ve iş güvenliği açısından doğru koşullar olduğunu düşünmüyorum. Zaten yaşanan durum da bunu gösteriyor. Bir süre sonra aynı kişiler yine geldi ve ‘Çektiğin yeter, çek git buradan’ demeye başladılar. Yaklaşık 5-6 dakika süren o videonun 30 saniyesini yayınladım. Fiziki müdahalede bulunmaya başladıkları an geri çekilip çantamı alıp olay yerinden uzaklaştım. Bir süre beni takip ettiler.” 

Fotoğraf: Kazım Kızıl

“İşimi yapmaya devam edeceğim” 

Aylardır Hatay’da bulunan ve depremin yıktığı kentte olanları yerinde aktaran gazeteci Kazım Kızıl, “Dün yaşadıklarım Hatay’daki çalışmalarımı elbette etkilemeyecek. İşimi yapmaya devam edeceğim” dedi.

(VC)

kazım kızıl gülderen hatay 6 Şubat depremleri Antakya yangın afet konutları
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

Devamını Göster
ilgili haberler
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler
5 Şubat 2024
/haber/yeniden-insa-hayaller-ve-gercekler-291395
"Antakya plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez"
5 Aralık 2023
/haber/antakya-plansiz-katilimsiz-projeci-bir-yaklasimla-yeniden-insa-edilemez-288857
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 6. AYI
Gazeteci Berkyürek: Herkes çekildi, yine biz bize kaldık
12 Ağustos 2023
/haber/gazeteci-berkyurek-herkes-cekildi-yine-biz-bize-kaldik-282626
HATAY'DA KAMULAŞTIRMA TEPKİSİ
"Depremde yoktular, şimdi topraklarımız için geliyorlar"
26 Mayıs 2023
/haber/depremde-yoktular-simdi-topraklarimiz-icin-geliyorlar-279367
ilgili haberler
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler
5 Şubat 2024
/haber/yeniden-insa-hayaller-ve-gercekler-291395
"Antakya plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez"
5 Aralık 2023
/haber/antakya-plansiz-katilimsiz-projeci-bir-yaklasimla-yeniden-insa-edilemez-288857
6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN 6. AYI
Gazeteci Berkyürek: Herkes çekildi, yine biz bize kaldık
12 Ağustos 2023
/haber/gazeteci-berkyurek-herkes-cekildi-yine-biz-bize-kaldik-282626
HATAY'DA KAMULAŞTIRMA TEPKİSİ
"Depremde yoktular, şimdi topraklarımız için geliyorlar"
26 Mayıs 2023
/haber/depremde-yoktular-simdi-topraklarimiz-icin-geliyorlar-279367
diğer yazıları
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün: Gezi, mekânın politikliği konusunda dünyaya örnek oldu
4 Haziran 2024
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün: Gezi, mekânın politikliği konusunda dünyaya örnek oldu
TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor
30 Mayıs 2024
TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor
Daher Kanaani: AA suyu bulandırıyor, İsrail’e yaptırım dışında seçenek yok
9 Nisan 2024
Daher Kanaani: AA suyu bulandırıyor, İsrail’e yaptırım dışında seçenek yok
CHP Van'dan 'Saray' açıklaması: İlçe yöneticisi ihraç edildi, halk iradesi her şeyin üstünde
4 Nisan 2024
CHP Van'dan 'Saray' açıklaması: İlçe yöneticisi ihraç edildi, halk iradesi her şeyin üstünde
AKBELEN DİRENİŞÇİSİ, İKİZKÖY’ÜN YENİ MUHTARI
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
31 Mart 2024
Nejla Işık: İkizköy’de ben değil, biz kazandık
Sayfa Başına Git