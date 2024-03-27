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Yayın Tarihi: 27 Mart 2024 08:50
 ~ Son Güncelleme: 27 Mart 2024 08:51
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Hatay’da “göçmen kaçakçılığı” operasyonu

Bakan Yerlikaya, 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatay’da “göçmen kaçakçılığı” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay'da düzenlenen "Mahzen-21" operasyonunda "Alevler" olarak bilinen göçmen kaçakçılığıyla ilgili organize suç örgütünden 13 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Gözaltına alınanlar arasında, örgütün lideri olduğu iddia edilen Süleyman Alev'in de olduğunu söyledi.

Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 araca, ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konulduğunu kaydetti.

(AS)

insan ticareti göçmen kaçakçılığı
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