Hatay’da çalıştırılan 14 yaşındaki çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir tamir atölyesinde çalıştırılan 14 yaşındaki çocuk, işyerinde meydana gelen patlamanın ardından hayatını kaybetti.

Samandağ-Antakya yolu üzerindeki Karaçay Bucağı bölgesinde bulunan atölyede 8 Eylül’de henüz kesin olarak belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ağır yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın nasıl meydana geldiğinin ve sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

"En az 720 bin çocuk işçileştirildi, 2 milyona yakını eğitim dışında kaldı"

Çocuklar çalışırken hayatını kaybediyor

14 yaşındaki çocuğun ölümü, çocukların çalışma yaşamında karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre, 2013’ten Temmuz 2026’ya kadar Türkiye’de en az 852 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çocukların 730’u oğlan, 122’si kız çocuğuydu; 98’i ise mülteci ya da göçmen çocuktu.

İSİG’in Temmuz 2026 verilerine göre yalnızca bir ay içerisinde en az 12 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Çocuk işçiliğiyle mücadele nasıl mümkün?

Türkiye’de çocuk işçiliğine ilişkin yasal düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 71’inci maddesi, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerin çalıştırılabileceği ve çalıştırılamayacağı işleri düzenliyor. Mevzuatta “genç işçi”, 15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış kişi; “çocuk işçi” ise 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişi olarak tanımlanıyor. Kanun kapsamında, 15-18 yaş arasındaki gençlerin çalışmasına izin verilen işler ile 14 yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocukların çalıştırılabileceği “hafif işler” ve bunların çalışma koşulları ayrıca belirleniyor. Çocuk hakları savunucuları ise mevzuatta “çocuk işçi” ve “genç işçi” tanımlarının yaş gruplarına göre ayrılmasının çocukların çalıştırılmasını engellemek yerine buna yasal bir alan açtığını belirtiyor. Hak savunucuları, çocukların korunması bakımından yaşa dayalı bu ayrımların boşluklar yarattığını ve mevcut düzenlemelerin çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yetmediğini vurguluyor.

(NÖ)