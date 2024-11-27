Hatay’da aydınlatma sorunu protesto edildi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, aradan geçen 22 aya rağmen elektrik ve aydınlatma sorunları devam ediyor.

Hatay Halkevi üyeleri, dün (26 Kasım) Defne ilçesinde bir araya gelerek bu sorunlara dikkat çeken bir protesto düzenledi.

Protesto, Sümerler Mahallesi’ndeki Sevgi Parkı’nda fener ve telefon flaşları eşliğinde gerçekleştirildi. Halkevleri üyeleri, sokak aydınlatmalarındaki yetersizlikler ve sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin, özellikle günlük yaşamı ve güvenliği olumsuz etkilediğini vurguladı.

“Depremin ikinci yılında sorunlar sürüyor”

Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır, Defne’nin Hatay’ın merkez ilçelerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Defne’de haftalardır elektrik kesintisi yaşanıyor. 6 Şubat’ta bir yıkım yaşadık ama bu kentte hayat hala devam ediyor. Bu mahallede hala insanlar yaşıyor; çocuklar okula gidiyor. Ancak bu park, bu mahalle, çocuklar ve kadınlar için şu anda güvenli bir alan olmaktan uzak. Sadece Sevgi Parkı değil, Defne ve Hatay’ın bütün ilçelerinde depremin üçüncü yılına yaklaşmışken elektrik kesintileri devam ediyor.”

“Elektrik sorunlarını çözün”

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ ve yetkililere çağrıda bulunan Çakır, “İki gün geciktirdiğimiz faturalar yüzünden elektrik kesintileri yapmanın derdine düştüğünüz kadar bu kentteki elektrik sorunlarını çözün” dedi.

Çakır ayrıca Hatay halkına seslenerek, yaşanan elektrik kesintilerini ve altyapı sorunlarını bulundukları her yerde protesto etmeye davet etti.

Hatay’daki elektrik kesintileri Meclis gündeminde CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Hatay’da sık sık yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin dün Meclis’te bir konuşma yaptı. “Hatay karanlıkta, iktidarın umurunda mı?” diye soran Güzelmansur, sözlerini şöyle sürdürdü: “Depremin üzerinden yirmi bir ayı aşkın bir zaman geçti, elektrik altyapısında hâlâ insanca bir yaşam için iyileşme sağlanmadı. Bir yağış oluyor, bir rüzgâr çıkıyor, hemen elektrikler kesiliyor, bir anda onlarca mahalle karanlığa bürünüyor. Hâlâ 224 bin insanın konteynerde yaşadığı Hatay’da elektrik kesintisi yalnızca karanlığa mahkûmiyet değildir. Konteynerlerde elektrikle ısınan depremzede soğuğa mahkûm oluyor. Elektrik olmayınca sular kesilir, internet kesilir, öğrenci ders çalışamaz, elektrik olmayınca hasta nefes alamaz. Depremden önce ve depremde Hatay’ın yanında olmayanlara sesleniyorum: Bari deprem sonrası Hatay’ın yanında olun, elektrik kesintisi sorununu depremzedenin gündeminden çıkarın.”

2023 Maraş depremleri ve Hatay 6 Şubat 2023’te merkez üsleri sırasıyla Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7.8 ve 7.5 büyüklüklerindeki depremler sonucu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ilde yıkım yaşandı. Suriye’de de büyük yıkım ve can kaybına yol açan deprem, Türkiye’nin neredeyse tamamında, Ortadoğu ve Avrupa’nın ise birçok yerinde hissedildi. Depremin merkez üssü olan Maraş ile Hatay ve Adıyaman gibi kentler büyük yıkıma uğradı. Bu illerin yanı sıra Adana, Antep, Elazığ, Diyarbakır, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa’da üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat 2024’te yaptığı açıklamada, “120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı” dedi. Depremden yaklaşık 14 milyon kişi etkilendi. Afet sonrası 2 milyondan fazla kişi barınma sorunu yaşarken en az 5 milyon kişi farklı bölgelere göç etti. Hatay, 20 Şubat 2023’te merkez üssü Defne ve Samandağ ilçeleri olan 6.4 ve 5.8 büyüklüklerindeki iki depremle daha sarsıldı. Resmi verilere göre, Hatay’da 6 ve 20 Şubat depremleri sonucu 24 bin 147 kişi hayatını kaybetti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 13 Kasım 2024’te yaptığı açıklamada, depremlerde 86 bin 952 yapı ile 321 bin 570 bağımsız bölümün yıkılmış veya ağır hasar aldığını belirterek şöyle demişti: “Toplam enkaz miktarı 18,6 milyon metreküpe, 36,6 milyon metrekareye, 41 milyon tona tekabül etmektedir. Ekiplerimizin gösterdiği olağanüstü gayretle normal iş programına göre 2,5 yıl sürecek olan enkaz kaldırma faaliyeti, günlük 350-400 binanın yıkılarak enkazının kaldırılmasıyla 11 ay gibi kısa bir sürede, belirlenen 23 farklı alana döküm yapılarak tamamlanmıştır.”

(VC)