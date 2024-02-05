Hatay ve Maraş'ta 6 Şubat'ın yıldönümünde okullar bir gün tatil

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Maraş'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

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Hatay'da okulların yüzde 17'si yıkıldı. Okulların en çok yıkıldığı ve zarar gördüğü ilçeler Antakya, Defne, Samandağı, Kırıkhan ve Hatsa oldu. Arsuz'da en az 4 okul, İskenderun'da ise; 3 okul yıkıldı veya zarar gördü.

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(RT)