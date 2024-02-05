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HABER
Yayın Tarihi: 5 Şubat 2024 16:34
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2024 18:12
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Hatay ve Maraş'ta 6 Şubat'ın yıldönümünde okullar bir gün tatil

Hatay Valiliği ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama 6 Şubat depreminin birinci yıldönümünde okulların tatil edildiğini duyurdular.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatay ve Maraş'ta 6 Şubat'ın yıldönümünde okullar bir gün tatil
*Fotoğraf: AA/arşiv

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay ve Maraş'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verildi. 

Hatay Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama “6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

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