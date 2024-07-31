Hatay Valiliği ve AFAD 'yol çalışması' diyerek depremzedeleri ikinci kez yerinden etti

6 Şubat depremleri sonrası büyük yıkım yaşayan Hatay'da, depremzedelere zorluk çıkartılmaya devam ediliyor.

Hatay Valiliği ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Antakya'ya bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde depremden sonra kurulan Örnek Evler Yaşam Köyü'nde yaşayan kişilerden yedi gün içerisinde 'evlerini (tiny house)' boşaltmalarını istedi. Depremzedelerin yaşam alanlarından çıkartılmasının gerekçesi, bölgedeki “yol çalışması”.

"Birçok gönüllünün emeği boşa gitti"

Örnek Evler Yaşam Köyü Proje Gönüllüsü Nur Kızıltaş, Örnek Evler Yaşam Köyü'nü deprem sonrası altı ay boyunca birçok gönüllünün katılımıyla tamamladıklarını, depremzedelere teslim edilmesi vaadiyle de proje yöneticilerine bıraktıklarını söyledi.

Depremzedelere daha önce 5+2 yıl bu köyde kalabileceklerinin söylendiğini belirten Kızıltaş “Ancak şimdi insanlar ani bir kararla evlerinden çıkarılıyor ve köy boşaltılıyor" diye konuştu.

Kızıltaş, konunun daha önce Mart ayında gündeme geldiğini, Mayıs ayında herkese tebligat gönderildiğini, son olarak da 24 Temmuz’da yaşam alanından çıkmalarının istendiği bilgisini verdi:

Süreç belirsizliklerle dolu. Proje yöneticileri durumu çözebileceklerini söylediler ama herhangi bir adım atmadılar. Zaten durumu gönüllüler olarak iki hafta önce öğrendik. Proje yöneticilerinin de olduğu sosyal medya grubu kurduk. Ancak yöneticiler ‘Ortalığı ayağa kaldıracak bir durum yok’ dedi. Bürokratik süreçlerin devam ettiğini ve kimseye hesap vermek zorunda olmadıklarını söyleyip gruptan ayrıldılar. Sonuçta da insanlar eşyalarını konteyner kentlere taşımak zorunda kaldı. Örnek Evler şu an boş durumda. Bu süreçte AFAD da ortada yoktu. İnsanlar hem maddi hem manevi olarak zor durumdalar. Bu projenin geldiği son noktadan sorumlu olan herkes, depremzedelere, gönüllülere ve bağışçılara bunun hesabını vermek zorundalar.

“Daha iyi bir yol bulunamaz mıydı?”

Kızıltaş ayrıca, Örnek Evler'in geleceğine dair belirsizliğin sürdüğünü anlattı. Evlerin AFAD tarafından depolara kaldırılacağını duyduklarını ancak bu süreçte ne yapılacağına dair net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

Ayrıca "Bu evler ne olacak? Depo yerine başka bir araziye taşınabilir miydi? Depremzedelerin mağduriyetini gidermek için daha iyi bir yol bulunabilir miydi?" sorularını sordu.

Örnek Evler hakkında Proje kapsamında İstanbul'da yapımı tamamlanan 100 "küçük ev", Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Kuzeytepe Mahallesi'nde 66 dönümlük bir araziye yerleştirildi. Projeye göre bu yeni yerleşim alanında inşa edilecek tarım ve hayvancılık alanları, yağmur suyu toplama sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri ve sosyal tesislerin entegrasyonu yer alacaktı. Proje, sürdürülebilirlik odaklı olarak tasarlanmış ve ekonomik ve sosyal yapılar kurmayı hedeflemekteydi.

(AK/HA)