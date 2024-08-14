Hatay Samandağ’da ‘rezerv yapı alanı’ kararı iptal edildi

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıkıma yol açtığı kentlerde rezerv yapı alanı kararları alınmaya devam ederken, Hatay’da yurttaşların Kasım 2023’ten beri sürdürdüğü mücadelelerden biri kazanımla sonuçlandı.

Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki rezerv yapı alanı kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın 29 Temmuz 2024 tarihli kararı ile iptal edildi.

Karar, 9 Kasım 2023’te Resmî Gazete'de yayımlananan ve kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a dayandırıldı. Yani “kentsel dönüşüm yasası” olarak bilinen 6306 Sayılı Kanuna.

Konuyla ilgili bianet’e Hatay Barosu'ndan Avukat Ecevit Alkan, bu olumlu kararın diğer bölgeler için de verilmesi gerektiğini belirtti.

Kurum’un ziyareti

Alkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Atatürk Mahallesi sınırları içerisindeki 1,60 hektar büyüklüğe sahip alanla ilgili karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanlar Hakkında Kanun'un 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, alan içerisinde taşınmazı bulunan maliklerin ‘yerinde dönüşüm’ esasına dayalı olarak uygulama yapılabilmesine olanak sağlanması talebiyle yapılan yazılı ve sözlü başvuruları göz önünde bulundurularak alındı.

“Söz konusu alan küçük bir bölge olsa da Samandağ’ın merkezi konumunda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı değiştikten sonra, Murat Kurum bir ziyareti esnasında ‘İstemiyorsanız uygulanmayacak karar’ demişti; ancak bu sözün bir resmiyeti yoktu. Şimdi bu kararla, resmî bir yazıyla da iptal edilmiş oldu.

“Şu an Hatay’da rezerv alan ilân edilen bölgelerde insanlar yaşamaya devam ediyor.

“Diğer bölgelerde de uygulanmalı”

“Rezerv yapı alanlarının deprem bölgesinde uygulanmasının büyük mağduriyetlere yol açacağını, yasa henüz tartışılmaya başlandığında söylemiştik. Hâlâ da söylüyoruz. İnsanlar afet yasası kapsamında hak sahibiydiler; ancak bu yasal haklar göz ardı ediliyordu.

“Bu nedenle, Atatürk Mahallesi’ndeki rezerv yapı alanı kararından vazgeçilmesi bizim için son derece olumlu bir gelişme. Diğer bölgeler için de benzer iptal kararlarının verilmesi gerekiyor, ki bu konuda vatandaşlar birçok dava açtı. Umarız bu karar, diğer bölgelere de örnek teşkil eder. Bizler de bu konuda gerekli mücadeleyi vermeyi, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”