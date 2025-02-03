Hatay Samandağ'da kamusallaştırma protestosu

Hatay Samandağ’da Vakıflı, Hıdırbey, Mağaracık ve Kurtderesi köyünün TOKİ’nin 6. ve 7. Etap konut çalışmaları kapsamında kamulaştırılmak istenmesi köy halkı tarafından protesto edildi.

Samandağ ilçesine Türkiye’nin son Ermeni köyü Vakıflı’da dün bir araya gelen yöre sakinleri kamulaştırma kararının iptalini talep ediyor.

Kamulaştırılacak köy halkları adına yapılan ortak basın açıklamasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına seslendi.

Depremlerde yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “İki yılın sonunda Samandağ’da binlerce kişi konteynerlarda kalırken, bir ev dahi teslim edilmedi. Barınma, sağlık, eğitim gibi birçok sorunla boğuşmaya devam ediyoruz. Barınma sorunumuza çare olarak da bir sabah tapularımızı düşürmeyi uygun buldular” ifadeleri yer aldı.

“3 ve 4. etapta Mağaracık’ta komşularımız bu sorunla uğraşırken bugün 11 etaba varan imar planı ile bizim tapulu arazilerimize el konuldu” denilen açıklamada, öne çıkanlar şöyle:

“Bu tapulu alanlarda kültürümüz gereği geniş aileler şeklinde yaşıyoruz. Babalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız ailelerinden uzakta (yurt dışında) gurbet ellerde alın terleriyle kazandıkları paralarla bu toprakları aldılar, dedelerimizden kalan tapulardır. Bu tapu alanları bir tarih barındırıyor, etnik bir yapı var, turizm yoludur, gastronomi şehridir, organik tarım yeridir, insanların geçim kaynağıdır. Bizlerden bu tapuları almak demek bizi buradan sürmek, ailelerimizi dağıtmak, doğayı katletmek demek. Biz bu demografik yapının bozulmasını istemiyoruz. Depremin üzerinden iki sene geçti, bütünlüklü bir imar planı konmadı önümüze. Şimdi ise Antakya’nın simgelerinden olan bir bölgeye el. Her yeri yıkılmış ve moloz dağına dönmüş şehrimizde tapulu arazileri almayı buraya ev yapmayı planlayanlar şehrimizi bir bütün olarak ele almayı reddetmektedir. Bu müdahaleler geleceğimizi riske atmaktadır. Bizler; Arap Alevi’leri, Sünniler, Ermeniler, Hristiyanlar, birlikte yaşayanlar olarak yaşamımıza yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Topraklarımızı vermeye hiç niyetimiz yok. Tüm etapların iptal edilmesini ve ihtiyacımız kadar, depreme dayanıklı evlerin yapılmasını, kültürel dokumuzun korunmasını istiyoruz. Etaplar iptal edilene kadar, tapularımız güvence ile bize teslim edilene kadar direnmeye devam edeceğiz. Biz kazanacağız, Samandağ kazanacak, Antakya kazanacak!”

(AD)