Hatay Havalimanı muamması: "Üç-beş gün çalıştı, yine seferler durdu"

6 Şubat depremlerinde pisti yarılan, onarım sonrası kısa bir süre açılan Hatay Havalimanı’nda, 21 Kasım 2023’te yerinde inşa çalışmaları başlamış ve projenin Mart 2026’da bitirilmesi planlanmıştı.

Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mevcut pistte yenileme çalışmalarının sona erdiğini belirterek Hatay Havalimanı’nın 29 Mart itibarıyla normal seferlere başladığını açıkladı. Aynı alanda, “yeni havalimanı inşası” ise devam ediyor.

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Hatay’a 29 Mart’ta başlayan Türk Hava Yolları (THY) seferleri 2 Nisan’a kadar sürdü. 3-7 Nisan tarihlerindeki seferler ya iptal edildi ya da uçuşlar Adana’ya yönlendirildi.

THY’nin resmi internet sitesinde, 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasındaki seferlerin yapıldığı, 3-7 Nisan arasındaki seferlerin ise iptal edildiği görüldü. Hataylı yolcular, bu duruma tepki gösterdi.

Yıldırım-Kara: Böyle mi devam edecek?

Hatay Havalimanı’ndaki belirsizliğe bir tepki de CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan geldi.

CHP’li Yıldırım-Kara, sosyal medya platformu X'te yaptığı videolu paylaşımda, "Yurttaşlarımız biletlerini satın alıyor. Uçuştan birkaç saat önce İngilizce iptal mesajları geliyor. Yetkili bir yeri aradığınızda cevap verilmiyor. Yolcular arasında kanser olan, hasta olan, yaşlı olan yurttaşlarımız var. Büyük mağduriyet sonucunda mecburen Adana’ya gitmek zorunda kalıyorlar. Bunun da maddi bir külfeti var" dedi.

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"Daha ne kadar aleni biçimde yalan söylemeye, umut tacirliği yapmaya devam edeceksiniz?" diyen CHP'li Yıldırım-Kara, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

29 Mart’tan itibaren ‘başladı’ denilen uçuşlar bundan sonra ne zaman başlayacak?

Havalimanının pistinde mi bir sıkıntı var?

Rüzgardan dolayı meteorolojik bir sıkıntı mı var?

“Hatay Havalimanı’nın akıbetiyle ilgili süreci şeffaf bir şekilde anlatın” diyen CHP’li Yıldırım-Kara, “Dakika bir, gol bir. Yine üç-beş gün çalıştı, yine seferler durdu. Hatay bundan sonra hayatına yine böyle mi devam edecek?” diye sordu.

(VC)