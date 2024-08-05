Hatay Defne'deki zeytin ağaçları tehdit altında

Hatay’ın Defne ilçesi Ballıöz Mahallesi’nde zeytinlikler 2 Ağustos’ta kesildi.

Mahalle sakinlerinin ve Ballıöz Mahallesi Muhtarı Ahmet Atakan'ın aktarımlarına göre, mahalledeki zeytinliklerde gerçekleşen ağaç kesimi, arsa sahiplerinin bilgisi olmadan yapıldı.

Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) Barınma İhtiyacı Nedeniyle El Koyma Kararı” ile yeni kurulacak konteyner kentler için yeterli ve uygun hazine arazisi bulunamamasından dolayı yayımladığı listede belirtilen ada/parselde bulunan taşınmazlara geçici olarak el koyduğunu Hatay Valiliği, 9 Nisan 2024’te “” ile yeni kurulacak konteyner kentler için yeterli ve uygun hazine arazisi bulunamamasından dolayı yayımladığı listede belirtilen ada/parselde bulunan taşınmazlara geçici olarak el koyduğunu duyurdu

Konuyla ilgili bianet’e bilgi veren Ballıöz Mahallesi Muhtarı Ahmet Atakan, yurttaşların kesim işlemlerinden endişe duyduğunu belirtti.

Atakan, Karayolları tarafından yapılacak yol açma çalışmasının 25 ila 27 metre genişliğinde olacağını ve bu yolun kamulaştırma süreciyle ilgili olduğunu açıkladı. Atakan ayrıca, TOKİ tarafından yürütülen projelerle ilgili olarak geçici el koyma ve kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Muhtar ayrıca, Karayolları Mersin 5. Bölge’nin projenin ödeneğini hazırladığını ve söz konusu ödemenin eylül ayı sonunda yapılmasının planlandığını ifade etti.

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“Bilgi yok”

Atakan, “İnsanlar belirsizlik içerisinde, devlet zeytinliklere el koydu sanıyor. Şu an için vatandaşların en büyük endişesi, ne kadar ödeme alacakları ve tazminat miktarı hakkında net bir bilgiye sahip olmamaları. Ayrıca, acil yol açma işlemi nedeniyle detaylı bilgi almakta zorlanıyorlar ve yetkililerden bilgi talep ediyorlar,” dedi.

Yol, Ballıöz Mahallesi'nin yanı sıra Toygarlı, Çekmece ve Orhanlı mahallelerinden geçiyor. En büyük tahribat ise Ballıöz ve Çekmece mahallelerinde yaşanacak. Özellikle Ballıöz'deki zeytinlik bahçeleri, çalışmalar nedeniyle büyük risk altında.

Atakan, yol çalışmasının etkileyeceği bölgeyi “500 metre uzunluğunda bir alanı etkilenecek ve bu alan yaklaşık 10-15 dönümlük bir bölgeyi kapsayacak” sözleriyle tarif etti.

Muhtar, yurttaşların tedirginliğinin, kamulaştırma sürecinde ödeneğin önceden yapılmamasından da kaynaklandığını belirtti.

“Hukuksuzluk”

Ballıöz Mahallesi'nde arsa sahiplerinden Çiğdem Arslan ise zeytinliklerde gerçekleşen kıyımın hukuksuz bulduğunu belirtti.

Arslan, tesadüfen gittiği arazisinde ağaçlarının kesildiğini görünce durumu yetkililere bildirdiğini; ancak bu süreçte pek çok zorlukla karşılaştığını dile getirdi.

Arslan, “İsmini bilmediğim yetkisiz bir çalışanla muhatap edildim ve konuyla ilgili muhtarlığa bilgi verildiğini söylediler; ancak bizler bu durumdan haberdar edilmedik. Jandarmayı arayıp tutanak tutturmak istedim, bu da mümkün olmadı,” dedi.

Arsa sahibi, konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğunu ve kesim işlemlerinin şimdilik durdurulduğunu söyledi.

Yetkililerle iletişim kurmakta zorlandığını belirten Arslan, “Arazide başka ağaç kıyımı yapılırken tekrar polisi arayıp şikâyet etmek istedim, ancak yine tutanak tutulmadı,” diyerek yaşadığı hayal kırıklığını ifade etti. (AK/TY)

Yol çalışmasıyla ilgili aradığımız TOKİ ve Karayolları Mersin 5. Bölge ve Hatay 53. Bölge’den herhangi bir bilgi alamadık.