Hatay'daki vakıf eserlerinin restorasyonlarının 2025'te tamamlanması planlanıyor

Vakıflar Bölge Müdür Vekili Osman Güneren, Vakıf Haftası dolayısıyla bugün Hatay’daki Habib-i Neccar Camisi'nin avlusunda gazetecilerle bir araya gelerek, 6 Şubat 2023 Maraş depremlerinden bu yana yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Depremlerinin kent genelinde büyük hasara yol açtığını anımsatan Güneren, bu kapsamda hasar gören eserlerden Hünkâr Mescidi ve Sarımiye Camii'nin restorasyon sonrası hizmete alındığını söyledi.

Habib-i Neccar Camisi'nin de depremlerde hasar gördüğünü hatırlatan Güneren, yapının Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü koordinesinde restorasyonunun sürdüğünü söyledi.

Kültür varlıklarının dayanıklılığı

Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 71 eserin tamamen yıkıldığını veya hasar görerek kullanılamaz duruma geldiğini belirten Güneren, Anadolu Ajansı’ndaki habere göre açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu eserlerimizin tamamının restorasyon çalışmalarını hızlı bir şekilde başlamış durumdayız. Deprem bize şunu gösterdi; yapılarımızın, bu tür tescilli kültür varlıklarımızın deprem dayanımının iyi olmadığını maalesef çok acı bir şekilde tecrübe etmiş olduk. Biri zeminlerle ilgili konu, ikincisi de bu yapılarımızın depreme karşı dayanımları ya da tepkileri.



“Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak zeminlerle ilgili yapılması gereken bütün iyileştirmelerin neler olduğunu belirlemiş durumdayız. Akabinde yapıların statik açıdan depreme daha dayanımlı bir şekilde ayakta durabilmesi için istatistik hesaplar, modellemeler yapılmış durumda ve artık yapılarımız da yükselmeye başladı."



Güneren, depremden etkilenen ve restorasyonuna başlanan vakıf eserlerinin yedi veya sekizinin bu yıl içerisinde tamamlanmasını amaçladıklarını belirtti. (TY)