Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar görüntülendi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki Karaali Mahallesi'nde iki gün önce çıkan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle çevreye yayılan orman yangınının kısmen kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Öte yandan, yangının etkili olduğu mahallelerde zarar gören alanlar drone ile Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

Karaali Mahallesi'nde iki gün önce ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, şiddetli rüzgârın etkisiyle Oğlakören, Dikmece, Gülderen, Üçgedik ve Alahan mahallelerine de sıçramıştı.

Havadan 8 uçak ve 12 helikopter, karadan 1000'in üzerinde araç ve yaklaşık 2 bin 700 personelle müdahale edilen yangın nedeniyle 240 hane tedbiren boşaltılmış, 2 bin 500 kişi öğrenci yurtlarına yerleştirilmişti.

Kentte dün (1 Temmuz) incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıklamıştı.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Araştırmalara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor. (TY)