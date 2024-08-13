Hatay'da yeni eğitim ve öğretim: "Bir arpa boyu yol kat edemedik"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz günlerde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı takvimini açıkladı.

Takvime göre; 19 milyona yakın öğrenci ve 1,5 milyona yakın öğretmen 9 Eylül’de ders başı yapacak

Okulların açılmasına geri sayım başlarken deprem bölgesindeki okulların durumu ise merak konusu oldu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde en büyük yıkım yaşandığı Hatay’da okulların yüzde 17'si yıkılmış, okulların birçoğu birleştirilmişti.

Peki geçen bir yılda Hatay’da okulların durumu nedir? Okullar, yeni eğitim ve öğretim yılına ne kadar hazır?

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Hatay Şube Başkanı Edip Hizmetçi ve Hatay 2 No'lu Şube Denetleme Kurulu Başkanı Hüseyin Ateş bianet’e değerlendirdi.

Hizmetçi ve Ateş’in anlatımlarına göre; Hatay'da, eğitim-öğretim, barınma ve ulaşım konularında yaşanan sıkıntılar sürüyor.

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"Çözüm için adım atılmadı"

Hizmetçi, depremde hasar gören okulların tadilatının henüz tamamlanmadığını belirtti ve "Milli Eğitim Müdürlüklerinden aldığımız bilgiye göre, yeni yapılan okulların olduğu söyleniyor fakat bu yıl yeni bir binada eğitime başlayacak olan bir okul yok. Okullar başka okullarla birleştirildi ya da bazı konteyner kentlere dağıtıldı" dedi.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okula ulaşım sorununun da geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da devam edeceğini söyleyen Hizmetçi, sorunların çözümü için adım atılmadığını ifade etti.

"Sıkıntılarımız daha çok arttı"

Toplu taşıma sorunu yaşandığını vurgulayan Hizmetçi, şöyle devam etti: "Toplu ulaşımda aksaklıklar devam ediyor. Güzergahlar değişti, sadece çevre yolunu kullanıyoruz. İnsanlar uzun mesafeleri yürümek zorunda kalıyor. Ancak her yerde iş makineleri çalışıyor bu da çocukların okullara ulaşımında tehlikeye yol açıyor. Depremden bu yana eğitimde bir arpa boyu yol alınmadı. Maalesef sıkıntılarımız daha çok arttı. Depremin etkileri halen devam ediyor. Çünkü çocuklar yıkımı ve enkazları görerek yaşıyorlar.”

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"Ulaşım diye hiçbir şey yok"

Ulaşımın kent halkı özellikle öğrenciler için en büyük sorun olduğunu belirten Ateş ise; "Ulaşım diye hiçbir şey yok. Çocuklar yıkıntıların arasından, kamyonların, kepçelerin arasından geçerek okula ulaşmaya çalışıyorlar. Okullara servis ayarlanması lazım, yoksa okullar başlayınca acı haberler duyabiliriz” dedi.

"Birleştirilmiş okullarla devam edeceğiz"

Eğitimde yaşanan sorunları siyasetçilerle paylaştıklarını ifade eden Ateş, eğitimcilerin sesinin duyulmadığını söyledi:

“Bazı okullarda tadilat yapılacak bazıları ise yeniden yapılacaktı. Fakat yeniden yapılan bir tane okul oldu, o okulu ise bir sivil toplum örgütü yaptı. Şu an dört okulda güçlendirme ve tadilat çalışması yapıldı. Fakat yeterli değil ve şu an okulların geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine birleştirilmiş şekilde devam edeceği görülüyor.”

"Öğretmenlerin barınma sorunu devam ediyor"

Öğretmenlerin durumunu da değinen Ateş, öğretmenlerin ve diğer kamu görevlilerinin barınma sorununun çözülmediğini belirtti. Kentte kiraların her geçen gün artığını ifade eden Ateş, haziran ayında konteyner kentlerden çıkarılan öğretmenlerin durumunun ise belirsizliğini koruduğunu söyledi.

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(AK/RT)