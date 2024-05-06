"Hatay'da uzman doktor, ekipman ve yoğun bakım altyapısı hâlâ eksik"

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 6 Şubat depremlerinden bu yana kentte toparlanamayan sağlık hizmetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 15 ay geçmesine rağmen depremzedelerin Hatay’da halen yeterli ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşamadığına dikkat çeken Yıldırım-Kara, şunları kaydetti:

“Bölgedeki birçok hastanenin ve aile sağlık polikliniğin yıkılmış olması ve yerine yeni birimlerin oluşturulamamış olması hem sağlık personelini ve doktorları hem de yurttaşı zor durumda bırakmaktadır. Defalarca dile getirilmesine rağmen hastanelerde uzman doktor, ekipman desteği, yeterli ödenek, altyapı eksiklikleri ve yeterli personel sağlanamaması sorunlarına hala çözüm bulunabilmiş değil. Tüm alanlarda sağlık hizmetlerinde ciddi aksamalar mevcuttur.”

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“Onlarca eksiklik mevcut”

CHP’li Yıldırım-Kara, Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki duruma dikkat çekerek, “Yoğun bakımdaki eksikliklerden tutun da depremzede yurttaşların hastaneye vardıklarında bekleyecekleri doğru dürüst bir bekleme odası dahi sağlanamamaktadır” dedi.

“Yurttaşlarımız söz konusu eksiklikler sebebi ile ihtiyaçları olan bölümlerde bir randevu bulamıyor” diyen Yıldırım-Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yoğun bakımdaki hastalar yataklı tedavilerinde ihtiyaçları olan havalı hasta yataklarında tedavi göremiyor; ayakta hasta muayenesi yapılacak poliklinik sayısında yeterli artış ise aylardır sağlanamıyor. Bunlar akla gelen ilk sorunlar tabii, Hatay’da sağlık hizmetlerinde onlarca eksiklik mevcut. Bizler için gösterişli hastane açılışları değil, bu eksikliklerin giderilmesi gereklidir.”

“MKÜ onkoloji birimi hizmet veriyor mu?”

CHP’li Yıldırım-Kara, geçtiğimiz günlerde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı ve Plastik Cerrahi Anabilim Dalı’nın akademisyen olmaması nedeniyle kapandığı haberlerine ilişkin şunları kaydetti:

“Buradaki eksik kadrolar acilen doldurulmalıdır. Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Onkoloji servisinde ise altyapı ve uzman mevcut gözüküyor olmasına rağmen üç kadrolu uzmandan ikisi deprem sonrası Dörtyol’da görevlendirildiğinden ve sonrasında orada kalmış olmalarından ötürü Antakya’da hizmet vermemekte, bu da hastaların gerekli doktora ulaşamamasına yol açmaktadır. Bu açıktan ötürü hastalar zor şartlar altında İskenderun’a veyahut Dörtyol’a sevk edilmeye çalışılmaktadır. Maalesef, Hatay’da bu örneklerin sayısı 15 ay geçmesine rağmen hala oldukça fazla.”

(VC)