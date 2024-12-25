ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2024 14:14
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 14:18
2 dk Okuma

Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini

Ayinin düzenlendiği St. Pierre Kilisesi, hem tarihi hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Kilise, Hıristiyanlar açısından önemli bir hac merkezi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Hatay'da St. Pierre Kilisesi'nde Noel ayini
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Maraş merkezli depremlerle yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yerine, Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi.

Noel, Hıristiyan dünyasında İsa peygamberin doğumunun kutlandığı önemli bir dini bayram. Her yıl 25 Aralık'ta kutlanır; ancak bazı Ortodoks kiliselerinde (örneğin Rusya ve Ermenistan) Jülyen takvimine göre 7 Ocak'ta da kutlanabilir. Noel, Hıristiyanlık inancına göre Tanrı'nın oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelişi olarak kabul edilir ve bu olay, insanlık için büyük bir kurtuluş anlamı taşır. 

Kilisenin önemi

St. Pierre Kilisesi, hem tarihi hem de dini açıdan büyük bir öneme sahip. Kilise, Hıristiyanlık tarihi açısından önemli bir yeri olan, dünyanın ilk mağara kiliselerinden biri.

Hıristiyanlık inancının ilk yıllarına ışık tutan kilisede, MÖ 4. yüzyılda, Aziz Petrus’un (Peter) vaaz verdiği ve ilk Hıristiyan cemaatini oluşturduğu kabul edilir. Bu nedenle Hıristiyanlık açısından önemli bir hac merkezi görülüyor.

Kilise, Hıristiyanlığın yanı sıra, Antakya'nın geçmişteki çok kültürlü yapısına dair önemli bir sembol olarak da günümüze kadar korunmuştur. Her yıl dünya çapında çok sayıda Hıristiyan, bu kutsal mekânı ziyaret eder. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Noel türkiye'de noel Türkiye'deki azınlıklar St. Pierre Kilisesi hatay 6 Şubat depremleri
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Türkiye’deki kiliselerde Noel ayini düzenlendi
25 Aralık 2024
/haber/turkiyedeki-kiliselerde-noel-ayini-duzenlendi-303016
Sayfa Başına Git