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Yayın Tarihi: 13 Mayıs 2024 13:00
 ~ Son Güncelleme: 13 Mayıs 2024 15:37
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Hatay'da şiddetli yağış: Dört konteyner kentte su baskını yaşandı

Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinin en fazla etkilenen kentlerden Hatay’da, yoğun yağış sebebiyle dereler taştı, yollarda çökmeler meydana geldi ve bazı konteyner kentleri su bastı.

Kentte 11 Mayıs’ta başlayan sağanak dün de (12 Mayıs) etkisini sürdürünce merkez Antakya ve Defne ilçelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentteki dört konteyner kentte aşırı yağış kaynaklı su baskını yaşandığı açıkladı.

Yurttaşlar, kenti felç eden sağanak yağış sırasında yaşadıkları zorlukları kayıt altına alıp sosyal medyada paylaştı, yetkililere seslendi.

Vali Masatlı’dan açıklama

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Hatay İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde dün (12 Mayıs) gazetecilerin sorularını yanıtlayan Valisi Mustafa Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Kuvvetli yağışla birlikte yer yer dereler, yer yer de suların geçişken olduğu vatandaşlarımızın mahsur kaldığına dair ihbarlar geldi. Şu ana kadar bunların hepsine müdahale ettik ve kurtardık. Evlerini su basan vatandaşlarımızı da alarak güvenli yerlerde konaklamalarını sağlıyoruz. Şehrimizde herhangi bir olumsuz durum söz konusu değildir.”

Öte yandan Dörtyol ilçesinde de yağış nedeniyle taşan dere suları, bir köprüyü kısmen yıktı. O esnada köprüden geçmekte olan bir otomobil suya gömüldü, araçtaki iki kişi yaralandı.

(VC)

6 Şubat depremleri hatay Antakya Defne sağanak yağış
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