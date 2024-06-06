ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Haziran 2024 14:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Haziran 2024 15:00
4 dk Okuma

Hatay'da 'rezerv alan' protestosuna polis müdahalesi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, yurttaşların 'rezerv alan' belirsizliğine tepki gösterdiğini belirterek, “Biz deprem yaşamış bir kentiz ve insanlar mağdur oldukları bir konuda itiraz yükseltiyorlar. Kolluğun müdahalesi kabul edilemez” dedi.

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan
Görseli Büyüt
Hatay'da 'rezerv alan' protestosuna polis müdahalesi

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da ‘rezerv alan’ belirsizliği ve yurttaşların bu belirsizliğe karşı tepkileri büyüyor.

Antakya ilçesine bağlı Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘rezerv alan’ kapsamına alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polis müdahale etti.

Saraykent Şükrü Balcı Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonu önünde toplanarak eylem yapmak isteyen yurttaşlara müdahale eden polis, bazı yurttaşları darp ederek gözaltına aldı.

Yaşananların ardından bölgeye gelen Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Hatay İl Müdürü İsmail Ceylan, “22. Bölge, yani sizin deyimizle ‘mavi çizgili yerde’ bizim bir uygulamamız yok. Şu an için projelendirmemiz de yok. Şunu özellikle arz ediyorum: Devletin vermiş olduğu desteklerden faydalanın ki evi yıkılan vatandaşlarımız yerinde dönüşümle kendi evlerini rahatlıkla yapsınlar” dedi.

Yurttaşlar ise “Benim evim hasarsız, ben istemiyorum”, “Yalan” diyerek tepkilerini sürdürdü.

Nermin Yıldırım Kara: Kolluğun müdahalesi kabul edilemez

bianet’in telefonla ulaştığı CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bugün yaşanan protestolar, depremzede yurttaşlarımızın evlerinin rezerv alan statüsünde olup olmadığının cevabını net bir şekilde almak üzere gerçekleştirilmiştir. Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Hatay İl Müdürü ve bakanlığın sitesindeki bilgilerin uyuşmaması sebebiyle yurttaşlar bu durumu protesto etmek ve haklarını savunmak istemişlerdir” dedi.

Nermin Yıldırım Kara, yurttaşların sağlıklı bilgiye erişemediğine ve muhatap bulamadığını vurgulayarak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ‘22. bölgede bir projemiz yok’ diyor ama bakanlığın internet sayfasında bu görülüyor. Birbirinizden haberiniz mi yok sizin?” dedi.

Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler
5 Şubat 2024

Depremzede yurttaşlara yönelik polis müdahalesine tepki gösteren Nermin Yıldırım Kara, şunları kaydetti:

“Biz deprem yaşamış bir kentiz ve insanlar mağdur oldukları bir konuda itiraz yükseltiyorlar. Gözaltı nedir ya? Kolluğun müdahalesi kabul edilemez. Bakın, o rezerv alan ilan edilen yerlerde hasarsız, az hasarlı evler de var. Geçmişte Bakan Özhaseki çıktı, ‘Biz genelde boş alanları rezerv alan ilan ediyoruz. Dolayısıyla bizim milletin hasarsız eviyle bir işimiz yok. Geçin oturun’ dedi. Bunun üzerine insanlar evlerinde tadilat ve güçlendirme yaptı, milyonlarca lira masraf ettiler.”

*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı "6 Şubat Deprem Afeti Projeleri - Hatay" dosyasında açık maviyle gösterilen "Antakya 22" yazılı alan, Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerini kapsıyor. 

“Böyle bir yöntem olamaz” 

Yurttaşların hasarsız ve az hasarlı evlerinden çıkartılmak istendiğini belirten Nermin Yıldırım Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antakya’nın tamamını ‘rezerv alan statüsündedir’ diye kâğıt yapıştırıp vatandaşa ‘Evinizi tahliye edin, yoksa kollukla sizi buradan çıkartırız’ diyorlar. Ama bunun bir mantığı yok. İnsanların itiraz ettiği temel sorun bu. Bizim de itirazımız bu yönde. Hasarsız evlere dokunmayın, bırakın az hasarlı evlerde insanlar otursun. Şu anda Hatay'da zaten sağlıklı bir yapı stoku yok. Buradaki mahallelerin tamamına ‘15 gün içerisinde alanı boşaltın’ diyorlar. Bu insanlar nereye gidecek? Böyle bir yöntem olamaz.”

Rezerv yapı alanı nedir?

“Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır. Ancak 9 Kasım 2023’te yapılan değişikliklerle kanundaki “rezerv yapı alanı” tanımı da değiştirilerek halihazırda yerleşim alanı olan yerlere de el konulmasının önü açıldı.

Doç. Dr. Köksal: Sur’daki gibi yeni inşa süreci için zemin hazırlandı
ANTAKYA’DA ‘RİSKLİ ALAN’ İLANI
Doç. Dr. Köksal: Sur’daki gibi yeni inşa süreci için zemin hazırlandı
6 Nisan 2023

(VC)

6 Şubat depremleri rezerv alan hatay Antakya polis müdahalesi
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
@VecihCuzdan [email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

Devamını Göster
ilgili haberler
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler
5 Şubat 2024
/haber/yeniden-insa-hayaller-ve-gercekler-291395
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 1. YILA DOĞRU
"Hatay, hukuki anlamda tam bir keşmekeşe dönüşmüş durumda"
4 Ocak 2024
/haber/hatay-hukuki-anlamda-tam-bir-kesmekese-donusmus-durumda-290131
"Antakya plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez"
5 Aralık 2023
/haber/antakya-plansiz-katilimsiz-projeci-bir-yaklasimla-yeniden-insa-edilemez-288857
"Türkiye genelinde ilk defa bir yerleşim yeri rezerv bölge ilân ediliyor"
28 Kasım 2023
/haber/turkiye-genelinde-ilk-defa-bir-yerlesim-yeri-rezerv-bolge-ilan-ediliyor-288546
ANTAKYA’DA ‘RİSKLİ ALAN’ İLANI
Doç. Dr. Köksal: Sur’daki gibi yeni inşa süreci için zemin hazırlandı
6 Nisan 2023
/haber/doc-dr-koksal-surdaki-gibi-yeni-insa-sureci-icin-zemin-hazirlandi-276913
ilgili haberler
DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY
Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler
5 Şubat 2024
/haber/yeniden-insa-hayaller-ve-gercekler-291395
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 1. YILA DOĞRU
"Hatay, hukuki anlamda tam bir keşmekeşe dönüşmüş durumda"
4 Ocak 2024
/haber/hatay-hukuki-anlamda-tam-bir-kesmekese-donusmus-durumda-290131
"Antakya plansız, katılımsız, projeci bir yaklaşımla yeniden inşa edilemez"
5 Aralık 2023
/haber/antakya-plansiz-katilimsiz-projeci-bir-yaklasimla-yeniden-insa-edilemez-288857
"Türkiye genelinde ilk defa bir yerleşim yeri rezerv bölge ilân ediliyor"
28 Kasım 2023
/haber/turkiye-genelinde-ilk-defa-bir-yerlesim-yeri-rezerv-bolge-ilan-ediliyor-288546
ANTAKYA’DA ‘RİSKLİ ALAN’ İLANI
Doç. Dr. Köksal: Sur’daki gibi yeni inşa süreci için zemin hazırlandı
6 Nisan 2023
/haber/doc-dr-koksal-surdaki-gibi-yeni-insa-sureci-icin-zemin-hazirlandi-276913
diğer yazıları
GÜLDEREN TOKİ ŞANTİYESİNDE YANGIN
Hatay’da haber takibi yapan gazeteciye ölüm tehdidi
5 Haziran 2024
Hatay’da haber takibi yapan gazeteciye ölüm tehdidi
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün: Gezi, mekânın politikliği konusunda dünyaya örnek oldu
4 Haziran 2024
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün: Gezi, mekânın politikliği konusunda dünyaya örnek oldu
TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor
30 Mayıs 2024
TÜİK nisan verilerini açıkladı: İsrail’le ticaret sürüyor
Daher Kanaani: AA suyu bulandırıyor, İsrail’e yaptırım dışında seçenek yok
9 Nisan 2024
Daher Kanaani: AA suyu bulandırıyor, İsrail’e yaptırım dışında seçenek yok
CHP Van'dan 'Saray' açıklaması: İlçe yöneticisi ihraç edildi, halk iradesi her şeyin üstünde
4 Nisan 2024
CHP Van'dan 'Saray' açıklaması: İlçe yöneticisi ihraç edildi, halk iradesi her şeyin üstünde
Sayfa Başına Git