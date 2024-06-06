6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da ‘rezerv alan’ belirsizliği ve yurttaşların bu belirsizliğe karşı tepkileri büyüyor.

Antakya ilçesine bağlı Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ‘rezerv alan’ kapsamına alınmasına tepki gösteren yurttaşlara polis müdahale etti.

Saraykent Şükrü Balcı Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonu önünde toplanarak eylem yapmak isteyen yurttaşlara müdahale eden polis, bazı yurttaşları darp ederek gözaltına aldı.

🔴 Hatay'da 'rezerv alan' protestosuna polis müdahalesi



🗣️ Yurttaşların 'rezerv alan' belirsizliğine tepki gösterdiğini belirten CHP Hatay Milletvekili @nerminyldrmkara, “Kolluğun müdahalesi kabul edilemez” dedi.



🗞️ @VecihCuzdan'ın haberihttps://t.co/xVs4IBJ4zv pic.twitter.com/uxZyroi2T7 — bianet (@bianet_org) June 6, 2024

Yaşananların ardından bölgeye gelen Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Hatay İl Müdürü İsmail Ceylan, “22. Bölge, yani sizin deyimizle ‘mavi çizgili yerde’ bizim bir uygulamamız yok. Şu an için projelendirmemiz de yok. Şunu özellikle arz ediyorum: Devletin vermiş olduğu desteklerden faydalanın ki evi yıkılan vatandaşlarımız yerinde dönüşümle kendi evlerini rahatlıkla yapsınlar” dedi.

Yurttaşlar ise “Benim evim hasarsız, ben istemiyorum”, “Yalan” diyerek tepkilerini sürdürdü.

Çevre Şehircilik İl Müdürü İsmail Ceylan'dan Antakya'da Aksaray, Saraykent ve Akasya Mahallesi'ne ilişkin rezerv alan açıklaması



"Mavi alanda 21-22. bölge için bir uygulamamız yok"#hatay #antakya pic.twitter.com/38VSl8R0xa — MustafaDilek (@mustafadilek) June 6, 2024

Nermin Yıldırım Kara: Kolluğun müdahalesi kabul edilemez

bianet’in telefonla ulaştığı CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, “Bugün yaşanan protestolar, depremzede yurttaşlarımızın evlerinin rezerv alan statüsünde olup olmadığının cevabını net bir şekilde almak üzere gerçekleştirilmiştir. Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Hatay İl Müdürü ve bakanlığın sitesindeki bilgilerin uyuşmaması sebebiyle yurttaşlar bu durumu protesto etmek ve haklarını savunmak istemişlerdir” dedi.

Nermin Yıldırım Kara, yurttaşların sağlıklı bilgiye erişemediğine ve muhatap bulamadığını vurgulayarak, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ‘22. bölgede bir projemiz yok’ diyor ama bakanlığın internet sayfasında bu görülüyor. Birbirinizden haberiniz mi yok sizin?” dedi.

DEPREMİN BİRİNCİ YILINDA HATAY Yeniden inşa: Hayaller ve gerçekler

Depremzede yurttaşlara yönelik polis müdahalesine tepki gösteren Nermin Yıldırım Kara, şunları kaydetti:

“Biz deprem yaşamış bir kentiz ve insanlar mağdur oldukları bir konuda itiraz yükseltiyorlar. Gözaltı nedir ya? Kolluğun müdahalesi kabul edilemez. Bakın, o rezerv alan ilan edilen yerlerde hasarsız, az hasarlı evler de var. Geçmişte Bakan Özhaseki çıktı, ‘Biz genelde boş alanları rezerv alan ilan ediyoruz. Dolayısıyla bizim milletin hasarsız eviyle bir işimiz yok. Geçin oturun’ dedi. Bunun üzerine insanlar evlerinde tadilat ve güçlendirme yaptı, milyonlarca lira masraf ettiler.”

*Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı "6 Şubat Deprem Afeti Projeleri - Hatay" dosyasında açık maviyle gösterilen "Antakya 22" yazılı alan, Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerini kapsıyor.

“Böyle bir yöntem olamaz”

Yurttaşların hasarsız ve az hasarlı evlerinden çıkartılmak istendiğini belirten Nermin Yıldırım Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Antakya’nın tamamını ‘rezerv alan statüsündedir’ diye kâğıt yapıştırıp vatandaşa ‘Evinizi tahliye edin, yoksa kollukla sizi buradan çıkartırız’ diyorlar. Ama bunun bir mantığı yok. İnsanların itiraz ettiği temel sorun bu. Bizim de itirazımız bu yönde. Hasarsız evlere dokunmayın, bırakın az hasarlı evlerde insanlar otursun. Şu anda Hatay'da zaten sağlıklı bir yapı stoku yok. Buradaki mahallelerin tamamına ‘15 gün içerisinde alanı boşaltın’ diyorlar. Bu insanlar nereye gidecek? Böyle bir yöntem olamaz.”

Rezerv yapı alanı nedir? “Kentsel Dönüşüm Kanunu” olarak bilinen 6306 sayılı kanun uyarınca gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere, TOKİ’nin veya İdarenin talebine bağlı olarak veya resen Bakanlıkça belirlenen alanlardır. Ancak 9 Kasım 2023’te yapılan değişikliklerle kanundaki “rezerv yapı alanı” tanımı da değiştirilerek halihazırda yerleşim alanı olan yerlere de el konulmasının önü açıldı.

ANTAKYA’DA ‘RİSKLİ ALAN’ İLANI Doç. Dr. Köksal: Sur’daki gibi yeni inşa süreci için zemin hazırlandı

(VC)