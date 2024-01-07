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Yayın Tarihi: 7 Ocak 2024 11:53
 ~ Son Güncelleme: 7 Ocak 2024 11:59
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Hatay'da prefabrik evde yangın çıktı, iki çocuk öldü

Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında iki çocuk öldü. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatay'da prefabrik evde yangın çıktı, iki çocuk öldü
*Fotoğraf: AA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zeynep Hüzmeli isimli yurttaşın yıkılan evinin bahçesine yaptığı ve üç çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.

Bugün yaşanan olayda Hüzmeli, bir yaşındaki kızı Duru ile evden çıkarken, 4 yaşındaki oğlu İsacan ve bir yaşındaki ikizlerden Doğa içeride kaldı.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından içeride kalan iki çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

(RT)

hatay samandağ yangın
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