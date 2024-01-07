Hatay'da prefabrik evde yangın çıktı, iki çocuk öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Zeynep Hüzmeli isimli yurttaşın yıkılan evinin bahçesine yaptığı ve üç çocuğuyla kaldığı prefabrik evde yangın çıktı.

Bugün yaşanan olayda Hüzmeli, bir yaşındaki kızı Duru ile evden çıkarken, 4 yaşındaki oğlu İsacan ve bir yaşındaki ikizlerden Doğa içeride kaldı.

İtfaiyenin müdahalesinin ardından içeride kalan iki çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çocukların cenazesi Hatay Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(RT)