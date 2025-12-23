ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:00 23 Aralık 2025 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 13:20 23 Aralık 2025 13:20
Okuma Okuma:  2 dakika

"Hatay'da öğrenciler okullarda soğuktan hasta oluyor"

6 Şubat depremlerinin üzerinden bin elli bir gün geçmesine rağmen Hatay’da planlama eksiklikleri yaşandığına dikkat çeken CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur, ısınma sorunu nedeniyle çocukların hasta olduğunu, montlarla ders dinlediğini ve öksürerek sınava girdiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Hatay'da öğrenciler okullarda soğuktan hasta oluyor"
Fotoğraf: AA

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hatay’daki okullarda yaşanan ısınma sorununu gündeme taşıdı. Güzelmansur, Defne ve Antakya başta olmak üzere onlarca okulda doğal gaz olmadığı için öğrencilerin soğuk sınıflarda eğitim görmek zorunda kaldığını söyledi.

Depremin çocukları: 2,5 yılın ardından hak temelli bir bakış
20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ
Depremin çocukları: 2,5 yılın ardından hak temelli bir bakış
17 Kasım 2025

"Isınma bir konfor değil, temel bir ihtiyaçtır"

Depremin üzerinden bin elli bir gün geçmesine rağmen Hatay’da sorunların hâlâ planlama ve koordinasyon eksikliği nedeniyle çözülemediğini belirten Güzelmansur, “Hatay'da öğrenciler okullarda soğuktan hasta oluyor. Çocuklarımız buz gibi sınıflarda, montlarla ders dinliyor, öksürerek sınava giriyor. Öğrenciler soğuktan hasta oluyor. Eğitim bir lütuf değildir. Isınma bir konfor değil, temel bir ihtiyaçtır. Hatay’ın çocukları sıcak sınıflarda, sağlıklı koşullarda eğitim görmeyi hak ediyor." dedi.

"Deprem bölgesinde kamusal eğitim politikaları terk edildi"
"Deprem bölgesinde kamusal eğitim politikaları terk edildi"
25 Eylül 2025

"Firmalar sorumluluğu birbirine atıyor"

Bazı okul binalarının tamamlanmış olmasına rağmen ısınma sistemlerinin çalışmadığını vurgulayan Güzelmansur, sorunun ihale süreçlerindeki belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti. Güzelmansur, “İhaleyi alan firma ile doğal gazı sağlayacak firma sorumluluğu birbirine atıyor. Sonuçta olan yine çocuklarımıza oluyor” diye konuştu.

Eğitim-Sen'in "Deprem Bölgesindeki İllerde Eğitimin Durumu" raporuna göre, Hatay’da kalıcı konutların üçte biri teslim edildi, 180 konteyner kentte yaklaşık 180 bin yurttaş, 80 bin öğrenci ise konteyner sınıflarda yaşam mücadelesi veriyor. Okulların bir kısmı ikili öğretime geçmiş, bazıları ise birden fazla okul tarafından ortak kullanılıyor. Şantiye ve ağır araç trafiği çocukların güvenliğini tehdit ediyor. Personel eksikliği nedeniyle okulların temizliği kaderine terk edildi. Bu nedenle velilerden “bağış” adı altında ücret toplanıyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
hatay Antakya Defne 6 Şubat depremleri Eğitim Sen mehmet güzelmansur deprem bölgesindeki çocuklar
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git