CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Hatay’daki okullarda yaşanan ısınma sorununu gündeme taşıdı. Güzelmansur, Defne ve Antakya başta olmak üzere onlarca okulda doğal gaz olmadığı için öğrencilerin soğuk sınıflarda eğitim görmek zorunda kaldığını söyledi.

"Isınma bir konfor değil, temel bir ihtiyaçtır"

Depremin üzerinden bin elli bir gün geçmesine rağmen Hatay’da sorunların hâlâ planlama ve koordinasyon eksikliği nedeniyle çözülemediğini belirten Güzelmansur, “Hatay'da öğrenciler okullarda soğuktan hasta oluyor. Çocuklarımız buz gibi sınıflarda, montlarla ders dinliyor, öksürerek sınava giriyor. Öğrenciler soğuktan hasta oluyor. Eğitim bir lütuf değildir. Isınma bir konfor değil, temel bir ihtiyaçtır. Hatay’ın çocukları sıcak sınıflarda, sağlıklı koşullarda eğitim görmeyi hak ediyor." dedi.

"Deprem bölgesinde kamusal eğitim politikaları terk edildi"

"Firmalar sorumluluğu birbirine atıyor"

Bazı okul binalarının tamamlanmış olmasına rağmen ısınma sistemlerinin çalışmadığını vurgulayan Güzelmansur, sorunun ihale süreçlerindeki belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti. Güzelmansur, “İhaleyi alan firma ile doğal gazı sağlayacak firma sorumluluğu birbirine atıyor. Sonuçta olan yine çocuklarımıza oluyor” diye konuştu.

Eğitim-Sen'in "Deprem Bölgesindeki İllerde Eğitimin Durumu" raporuna göre, Hatay’da kalıcı konutların üçte biri teslim edildi, 180 konteyner kentte yaklaşık 180 bin yurttaş, 80 bin öğrenci ise konteyner sınıflarda yaşam mücadelesi veriyor. Okulların bir kısmı ikili öğretime geçmiş, bazıları ise birden fazla okul tarafından ortak kullanılıyor. Şantiye ve ağır araç trafiği çocukların güvenliğini tehdit ediyor. Personel eksikliği nedeniyle okulların temizliği kaderine terk edildi. Bu nedenle velilerden “bağış” adı altında ücret toplanıyor.

