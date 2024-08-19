Hatay'da molozların arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan beş köpek yavrusu, yurttaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Odabaşı Mahallesi'ndeki bir evin yıkıntılarından köpek sesi geldiğini fark eden yurttaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

🐶 İtfaiye ekiplerimiz, Antakya ilçemizin Odabaşı Mahallesi’nde molozların arasına sıkışan 5 yavru köpeği kurtardı.



❤️ Sağ salim şekilde annelerine kavuşan minik dostlarımız, doğal yaşam alanlarına geri döndü. pic.twitter.com/RPuHOrCCi8 — Hatay Büyükşehir Belediyesi (@HatayBSB) August 19, 2024

Güvenli alana bırakıldılar

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yavrulardan biri yurttaşlar tarafından, dördü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çalışma sırasında, anne köpeğin ekiplerin başında beklemesi de kaydedildi.

Kurtarılan yavrular ve anne köpek, güvenli bir alana bırakıldı. (TY)