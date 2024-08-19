ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
YAŞAM
Yayın Tarihi: 19 Ağustos 2024 16:46
 ~ Son Güncelleme: 19 Ağustos 2024 16:46
1 dk Okuma

Hatay'da molozların arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Beş yavru köpeği kurtarma çalışmaları sırasında anne köpek de ekiplerin başında bekledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hatay'da molozların arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
Fotoğraf: Hatay Büyükşehir Belediyesi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde hasar alan evin yıkıntıları arasında sıkışan beş köpek yavrusu, yurttaşlar ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Odabaşı Mahallesi'ndeki bir evin yıkıntılarından köpek sesi geldiğini fark eden yurttaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Güvenli alana bırakıldılar

Olay yerine giden ekipler, yıkıntılar arasında sıkışan yavruları kurtarmak için çalışma başlattı.

Yavrulardan biri yurttaşlar tarafından, dördü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen çalışma sırasında, anne köpeğin ekiplerin başında beklemesi de kaydedildi.

Kurtarılan yavrular ve anne köpek, güvenli bir alana bırakıldı. (TY)

6 Şubat depremleri hatay Antakya hayvanlar
ilgili haberler
Arama kurtarma köpekleri: Uma, Leydi ve Çıtır
15 Mart 2023
/haber/arama-kurtarma-kopekleri-uma-leydi-ve-citir-275727
Depremin 25. gününde bir köpek daha enkazdan çıkarıldı
3 Mart 2023
/haber/depremin-25-gununde-bir-kopek-daha-enkazdan-cikarildi-275083
Yerini tespit eden köpek sayesinde köpek “korkusunu” yendi
2 Mart 2023
/haber/yerini-tespit-eden-kopek-sayesinde-kopek-korkusunu-yendi-275041
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Köpekler arama kurtarma faaliyetlerinde hayati rol oynadı
20 Şubat 2023
/haber/kopekler-arama-kurtarma-faaliyetlerinde-hayati-rol-oynadi-274555
Arama kurtarma köpekleri, insanları nasıl buluyor?
13 Şubat 2023
/yazi/arama-kurtarma-kopekleri-insanlari-nasil-buluyor-274199
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Arama kurtarma köpekleri: Uma, Leydi ve Çıtır
15 Mart 2023
/haber/arama-kurtarma-kopekleri-uma-leydi-ve-citir-275727
Depremin 25. gününde bir köpek daha enkazdan çıkarıldı
3 Mart 2023
/haber/depremin-25-gununde-bir-kopek-daha-enkazdan-cikarildi-275083
Yerini tespit eden köpek sayesinde köpek “korkusunu” yendi
2 Mart 2023
/haber/yerini-tespit-eden-kopek-sayesinde-kopek-korkusunu-yendi-275041
6 ŞUBAT DEPREMLERİ
Köpekler arama kurtarma faaliyetlerinde hayati rol oynadı
20 Şubat 2023
/haber/kopekler-arama-kurtarma-faaliyetlerinde-hayati-rol-oynadi-274555
Arama kurtarma köpekleri, insanları nasıl buluyor?
13 Şubat 2023
/yazi/arama-kurtarma-kopekleri-insanlari-nasil-buluyor-274199
Sayfa Başına Git