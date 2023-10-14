Hatay'da konteynerlere polis baskını

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bulunan yaşam alanı içerisindeki konteynerlere polis bu sabah baskın düzenlendi. Baskında konteynerlerin içinde bulunan eşyalar dağıtıldı, konteyner kapıları tahrip edildi.

MA’nın haberine göre, İnsan Hakların Derneği (İHD) Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Salman Altınöz'ün de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samandağ ilçesinde de Eğitim Sen Samandağ Şubesi ve bazı konteynerlere polisin baskın düzenlediği ve bazı kişilerin gözaltı alındığı bildirildi. (AS)