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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2023 09:57
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2023 09:58
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Hatay'da konteynerlere polis baskını

Defne ve Samandağ ilçelerindeki konteynerlere polislerce yapılan baskınlarda aralarında İHD yöneticisi Salman Altınöz’ün de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/14/hatay-da-konteynerlere-polis-baskini.jpeg
Fotoğraf: MA

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bulunan yaşam alanı içerisindeki konteynerlere polis bu sabah baskın düzenlendi. Baskında konteynerlerin içinde bulunan eşyalar dağıtıldı, konteyner kapıları tahrip edildi.

MA’nın haberine göre, İnsan Hakların Derneği (İHD) Hatay Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Salman Altınöz'ün de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Samandağ ilçesinde de Eğitim Sen Samandağ Şubesi ve bazı konteynerlere polisin baskın düzenlediği ve bazı kişilerin gözaltı alındığı bildirildi. (AS)

polis baskını
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