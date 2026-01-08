ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:25
 SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 10:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Hatay'da konteynerde yaşayan çocuk başından vuruldu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki E.M. isimli kızın, başından vurulmuş halde bulunmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Söz Gazetesi

Asihaber'in aktardığı bilgilere göre, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde yaşandı. Annesiyle birlikte konteynerde yaşadığı öğrenilen M.Y. (17)’ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan ve ağır yaraanan kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

31 Aralık 2025

Hastanede tedavi altına alınan M.Y.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte olayın netlik kazanması bekleniyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
hatay Antakya samandağ konteyner
