Hatay'da konteynerde yaşayan çocuk başından vuruldu

Asihaber'in aktardığı bilgilere göre, Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi’nde yaşandı. Annesiyle birlikte konteynerde yaşadığı öğrenilen M.Y. (17)’ye, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hayati tehlikesi sürüyor

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından vurulan ve ağır yaraanan kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2025: Çocuk olma halinin hedef alındığı yıl

Hastanede tedavi altına alınan M.Y.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.

Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte olayın netlik kazanması bekleniyor.

(NÖ)