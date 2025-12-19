ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 19.12.2025 10:58 19 Aralık 2025 10:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 19.12.2025 11:09 19 Aralık 2025 11:09
Hatay'da konteyner kentte yangın: Sivil Düşler Derneği ofisi kullanılmaz hale geldi

Dom, Roman ve Abdal öğrenciler için eğitim imkânı sunulan etüt merkezleri konteyner kentteki yangınla birlikte kullanılmaz hale geldi, Sivil Düşler Derneği Başkanı Erkan Karabulut, acil destek çağrısında bulundu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Sivil Düşler Derneği

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte çıkan yangında, Dom, Roman ve Abdal öğrenciler için eğitim imkânı sunulan etüt merkezi de aralarında yer aldığı 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Derneğin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Dün akşam saatlerinde bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangında, Roman, Dom ve Abdal çocuklarla çalışmalar yürüten Sivil Düşler Derneği’ne ait bir konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, ofiste bulunan eğitim ve atölye malzemeleri büyük ölçüde zarar gördü. Dernek faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

"Tüm eğitim materyalleri zarar gördü"

Sivil Düşler Derneği Başkanı Erkan Karabulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yangın nedeniyle bir süre faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Konteynerlerimiz ve içeride bulunan tüm eğitim materyallerimiz zarar gördü. Çocuklar, kadınlar ve gençler başta olmak üzere Dom, Abdal ve Roman topluluklara yönelik çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız var.

Karabulut, derneğe destek olmak isteyen kişi ve kurumların +90 552 652 38 82 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresi üzerinden kendileriyle iletişime geçebileceğini duyurdu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Sivil Düşler Derneği hatay Antakya 6 şubat depremler yangın konteyner kent
