Hatay'da konteyner kentte yangın: Sivil Düşler Derneği ofisi kullanılmaz hale geldi

Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Büyükdalyan Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte çıkan yangında, Dom, Roman ve Abdal öğrenciler için eğitim imkânı sunulan etüt merkezi de aralarında yer aldığı 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.

Derneğin faaliyetleri geçici olarak durduruldu

Dün akşam saatlerinde bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangında, Roman, Dom ve Abdal çocuklarla çalışmalar yürüten Sivil Düşler Derneği’ne ait bir konteyner tamamen kullanılamaz hale gelirken, ofiste bulunan eğitim ve atölye malzemeleri büyük ölçüde zarar gördü. Dernek faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

"Tüm eğitim materyalleri zarar gördü"

Sivil Düşler Derneği Başkanı Erkan Karabulut, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Yangın nedeniyle bir süre faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Konteynerlerimiz ve içeride bulunan tüm eğitim materyallerimiz zarar gördü. Çocuklar, kadınlar ve gençler başta olmak üzere Dom, Abdal ve Roman topluluklara yönelik çalışmalarımızı sürdürebilmemiz için acil desteğe ihtiyacımız var.

Karabulut, derneğe destek olmak isteyen kişi ve kurumların +90 552 652 38 82 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresi üzerinden kendileriyle iletişime geçebileceğini duyurdu.

