Hatay'da iki askerin ölümüne ilişkin komutanlar dahil dört askerin TSK ile ilişkisi kesildi

İki asker hipertermiye (sıcak çarpması) bağlı komplikasyonlar sonucu hayatlarını kaybetmişti.

Adli Tıp Kurumu raporunda, askerlerin ölümünün "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu" meydana geldiği ifade edilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 20 Kasım Perşembe günkü haftalık basın bilgilendirme toplantısında, "olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen" dört personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğinin kesildiği açıklandı.

Bu kişiler arasında alay ve tabur komutanı olduğu da kaydedildi.

Sekiz personele de olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verildiği belirtildi.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı adli soruşturma devam ediyor.

Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan 25 Temmuz 2025'te hayatını kaybetmişti.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 26 Temmuz Cumartesi günü yapılan açıklamada, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitiminde bulunan yedi askerin yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi. Muhafız er Hayrullah Halit Karaman ve ikmal er Semih Erdoğan'ın hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidrasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır" denildi. Aynı açıklamada, hastanede tedavileri devam diğer eden beş askerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakanlık 26 Temmuz'da konu ile ilgili idari tahkikat başlatıldığını da duyurdu.

Semih Erdoğan memleketi Giresun'da, Hayrullah Hamit Karaman İstanbul'da toprağa verildi. Cumhuriyet gazetesi, hayatını kaybeden iki askerin koğuş arkadaşlarına ulaştı. Askerler, yemin töreni için günlerdir prova yaptıklarını ve can kaybı haberlerinin gelmesinin ardından bazı askerlerin geceyi revirde geçirdiklerini aktardı.