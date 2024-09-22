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Yayın Tarihi: 22 Eylül 2024 19:45
 ~ Son Güncelleme: 22 Eylül 2024 19:56
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Hatay'da hafriyat kamyonu yedi araca çarptı: Beş yaralı

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, “Bu ihmali kabul etmiyoruz, yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hatay'da hafriyat kamyonu yedi araca çarptı: Beş yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde, Antakya-Yayladağı kara yolunun Harbiye mevkiinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ANL 099 plakalı kamyonun freni seyir halindeyken arızalandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, kontrolden çıkan kamyon, yedi araca çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan beş kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bazı vatandaşlar kamyonların yoldan geçmesine tepki gösterdi.

Mullaoğlu: Kaç kez daha aynı felaketi yaşayacağız?

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, kaza yerinde yaptığı açıklamada, “Kapasitesinin çok üstünde yük taşıyan bir kamyonun freninin patlaması sonucu kaza meydana geldi. Çok şükür ki can kaybı yaşanmadı. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

“Kaç kez daha aynı felaketi yaşayacağız?” diye soran Mullaoğlu, uzun süredir bu tehlikeye dikkat çektiklerini belirterek yetkililere seslendi:

“Kamyonları denetleyin! 10 tonluk araçlara 50 ton yüklemek, insanların hayatını tehlikeye atmaktır. Unutmayın, hiçbir şey insan hayatından daha kıymetli değildir. Artık bu ihmalkârlığa daha fazla sabrımız yok.

Deprem bizi vurdu ama hükümetin bizi vurmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ihmali kabul etmiyoruz, yetkilileri harekete geçmeye davet ediyoruz.”

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
6 Şubat depremleri hatay Antakya trafik kazası servet mullaoğlu
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