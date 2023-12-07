Hatay'da güvenli barınma sorunu devam ediyor

6 Şubat depremleri sonrasında İstanbul'dan giden gönüllüler ve Hatay ve çevresindeki kadınların bir araya gelmesi ile kurulan Hatay Kadın Medya Atölyesi ilk haberini kamuoyuna duyurdu.

Ekip, haberde bögledeki barınma sorunlarına dikkat çekti.

Can güvenliği de yok

Hatay Defne'nin Çekmece mevkiinde bulunan Defne Prefabrik Geçici Yaşam Kenti’nde iki gün önce elektrik kaçağı yüzünden çıkan yangında prefabrik konutların bir bloku ve bir araba kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depremzedeler 6 Şubat’tan beri güvenli bir yaşam alanının sağlanmaması nedeniyle can güvenliğinden yoksun bir şekilde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Not: Hatay Kadın Medya Atölyesi'nden kadınlar, deprem bölgesinin sesinin duyulması için, deprem bölgesinim unutulmasının engellenmesi, ana akımda yaygın bir şekilde iktidar tarafında yükseltilen deprem bölgesinde hayatın "normalleştiği" bilgisine karşı normal dediklerinin ne olduğunu anlatmak istiyorlar.

(EMK)