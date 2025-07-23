Hatay'da deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, deniz kıyısındaki bazı bölgelerde müsilaja benzer köpük tabakası görüldü.

Hatay Valiliği'nin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ekiplerin sudan aldığı numune, incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne gönderildi.

Nedenleri

Denizde köpük genellikle doğal bir süreçtir ve çoğunlukla organik maddelerle birleşen dalga hareketlerinden kaynaklanır. Ancak köpüğün rengi, kokusu ve miktarı gözlemlenerek kirlilik belirtisi olup olmadığı da anlaşılabilir.

Denizde yaşayan mikroorganizmalar (özellikle fitoplankton ve algler), öldüklerinde veya parçalandıklarında organik bileşenler (proteinler, lipidler, polisakkaritler vb.) salabilir. Bu maddeler dalgalarla karışarak suyun yüzeyinde köpük oluşturur. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, deniz suyu sıcaklığının artmasıyla bu tür organizmalar çoğalır ve köpüklenme artabilir.

Dalgaların kırılması ve suyun çalkalanması, suyun içine hava karışmasına neden olur. Eğer suda yeterince yüzey aktif madde (organik madde, tuzlar, bazı mineraller) varsa, bu hava kabarcıkları köpüğe dönüşür.

Deterjan, sabun ve endüstriyel atıklar gibi kirleticiler, özellikle kıyıya yakın alanlarda köpüklenmeye yol açabilir. Bu durum genellikle beyaz değil, gri ya da kahverengi renkli köpüklerle kendini belli eder ve çevresel bir tehdit oluşturur.

Deniz suyunun tuzluluğu ve sıcaklığı da köpük oluşumunu etkileyebilir.

Kaynak: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)