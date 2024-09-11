Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ilçesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 5 su tankı, iş makinesi, treyler ve 200 personelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Sabah saatlerinde ise bölgeye 3 söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Orman yangınlarında insanların rolü

Türkiye'deki orman yangınlarına dair yapılan araştırmalar, bu yangınların büyük bir kısmında insan faaliyetlerinin önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Özellikle son yıllarda artan yangınların birçoğu insan kaynaklı hatalardan ya da kasıtlı eylemlerden kaynaklanıyor.

Çeşitli kaynaklara göre, yangınların yüzde 90’ından fazlası insan kaynaklı. Bu oran, dikkatsizce atılan sigara izmaritleri, anız yakma, elektrik hatlarından kaynaklanan kıvılcımlar gibi nedenlerle ortaya çıkıyor. Ayrıca, kasıtlı orman tahribatı ve yapılaşma için çıkarılan yangınlar da bu durumu daha da kötüleştiriyor.

Türkiye Ormancılar Derneği'nin (TOD) 2023 yılında yayımladığı rapora göre, insan kaynaklı yangınların başlıca nedenleri arasında piknik ateşleri, tarla temizleme ve izinsiz yapılaşma gibi faaliyetler bulunuyor. TOD, raporunda yangınların büyük bir kısmının insan hatasından kaynaklandığını vurgularken, yangınların yayılma hızının ise iklim krizi nedeniyle arttığını belirtiyor. (TY)