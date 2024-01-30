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Yayın Tarihi: 30 Ocak 2024 19:11
 ~ Son Güncelleme: 30 Ocak 2024 19:49
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Hatay'da Can Atalay eylemi: "TBMM, irademizi yok sayan bir karara imza attı"

“Ölümü reva gördüğünüz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz.”

Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan

Vecih Cuzdan

Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesi, 14 Mayıs seçimlerinde 75 binden fazla yurttaşın oyuyla seçildiği Hatay’da protesto edildi.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Defne Uğur Mumcu Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasına birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de destek verdi.

TİP Defne İlçe Başkanı Çetin Yalçınkaya tarafından okunan açıklamada, Atalay’ın Hatay halkının iradesiyle milletvekili seçildiği ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmediği hatırlatıldı.

“Bugün TBMM, Yargıtay eliyle gerçekleştirilen bu darbe girişiminin bir ortağı haline gelmiştir” diyen Çetinkaya, anayasal güvencelerin ‘fiilen’ yürürlükten kaldırıldığını belirtti.

Çetinkaya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hukuksuz kararın altına imza atanlara sesleniyoruz: Bu ülkenin tarihinin en aydınlık sayfalarından biri olan Gezi Direnişi’ni kirletebileceğinizi zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Ölümü reva gördüğünüz Hatay halkının iradesini hiçe saymanın hesabını mutlaka vereceksiniz.”

Hatay halkına seslenen Yalçınkaya, “Biz Saray'dan büyüğüz. Biz iktidarlardan, patronlardan büyüğüz. Bu yüzden şimdi bir kez daha yan yana gelmek, mücadele etmek zorundayız. Can Atalay er ya da geç esir tutulduğu o dört duvar arasından çıkacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Can Atalay'ın AYM dava süreci
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(VC)

can atalay hatay Defne TİP türkiye işçi partisi
Vecih Cuzdan
Vecih Cuzdan
[email protected] tüm yazıları
bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü...

bianet yazı işleri müdürü (Nisan 2023). sendika.org ve T24’te tam zamanlı; taz.gazete, Stern ve Inside Turkey için serbest zamanlı çalıştı (2013-2023). İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi, yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı'nda “1957 Türkiye-Suriye krizi ve Türk basınında şarkiyatçı söylem” başlıklı teziyle tamamladı.

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