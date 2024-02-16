Hatay'da anket: Lütfü Savaş yüzde 25,1

ORC Araştırma Şirketi, Hatay’da 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı aday araştırmasının sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

11-13 Şubat tarihlerinde bin 970 kişiyle, CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" diye soruldu ve görüşmecilere; iki farklı versiyon sunuldu.

AKP’den Mehmet Öntürk, CHP’den Lüftü Savaş ve TİP’ten Gökhan Zan’ın aday olarak sıralandığı ilk versiyonda; adaylığına tepki gösterilen Savaş yüzde 25,1 oy aldı. Öntürk’ün oy oranı yüzde 41,9, Zan’ın oy oranı ise yüzde 8,2 olarak hesaplandı. İlk durumda kararsız oranı yüzde 11,6 oldu.

Sarıgül aday gösterilirse

İkinci versiyonda; Savaş yerine CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül gösterildi.

İkinci durumda AKP’nin adayı Öntürk’ün oy oranı 37,9’a, TİP’li Zan’ın oy oranı ise 3 puan gerileyerek 5,2’ye düştü.

Savaş’a alternatif gösterilen Sarıgül de CHP’nin oy oranını artırdı, 25, 1’den yüzde 36’ya yükseltti. Kararsızların oranı ise ikinci durumda 8,5'e düştü.

(RT)