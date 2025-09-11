ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 16:30
3 dk Okuma

Hatay'da 2 askerin 'sıvı kaybı'ndan ölümüne ilişkin ATK raporu tamamlandı

Rapora göre, ölümlerin "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi ve gelişen komplikasyonları sonucu" meydana geldiği ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Hatay'da 2 askerin 'sıvı kaybı'ndan ölümüne ilişkin ATK raporu tamamlandı
Fotoğraf: AA

Hatay İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 askerin "uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu" öldüğü belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi.

İskenderun'da iki asker aşırı sıvı kaybından öldü
İskenderun'da iki asker aşırı sıvı kaybından öldü
26 Temmuz 2025

MSB kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda ölen askerlerle ilgili idari tahkikatın ve adli tıp raporunun tamamlanıp tamamlanmadığına ilişkin soru üzerine şu bilgileri paylaştı:

Adli süreç devam ediyor

"İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz 2025 tarihinde hayatını kaybeden şehitlerimizle ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın raporunda şehit olan personelimizin vefatlarının 'uzun süreli güneş altında kalmaya bağlı vücut sıcaklığının yükselmesi (hipertermi) ve gelişen komplikasyonları sonucu' meydana geldiği mütalaa edilmiştir."

Kaynaklar, askerlerin ölümünde kastı, kusuru veya ihmali olabileceği değerlendirilen personel hakkında idari ve disiplin işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek adli sürecin ise İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

İsrail'in Suriye ve Katar saldırıları

Bakanlık kaynakları, İsrail'in, Suriye'de ve son olarak Katar'da gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin sorular üzerine, şunları söyledi:

"İsrail'in, Suriye topraklarında ve Katar'da gerçekleştirdiği saldırılar, uluslararası hukuka aykırı olup, her iki ülkenin egemenlik haklarına açık bir saldırıdır. Bu tür provokatif eylemler, bölgedeki gerginliği tırmandırmakta ve barış çabalarını olumsuz etkilemektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'deki tüm faaliyetlerini uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sürdürmektedir. Bu kapsamda İsrail'in, Suriye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığına dair haber ve iddialar asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

Suriye'de konuşlu birlik, personel ve teçhizatımızla ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen beşinci kol faaliyetleri ve algı operasyonlarına karşı dikkatli ve sağduyulu olunması büyük önem taşımaktadır. Bazı sosyal medya kullanıcılarının da bu dezenformasyon faaliyetlerine bilinçli ya da bilinçsiz şekilde alet olduğu görülmektedir. Her geçen gün daha da kontrolsüz hale gelen sosyal medya, gelecekte bir beka sorunu haline gelme potansiyeli taşımaktadır. Bu nedenle halkımızın, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi büyük önem taşımaktadır."

Suriye'de son durum

Suriye'deki son duruma ilişkin soruları da yanıtlayan bakanlık kaynakları, HTŞ'nin geçici yönetiminde olduğu Suriye'de tüm kurum ve birimler de yeniden yapılanmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Suriye ile eş güdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 13 Ağustos 2025 tarihinde 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' imzalanması sonrasında Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, ziyaret, danışmanlık ve teknik destek faaliyetleri başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli ve planlı bir şekilde yürütülmektedir. Suriye'nin istikrarı ve güvenliği, bölgenin huzuru için kritik öneme sahiptir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın işbirliğini sürdürmeye ve 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesini desteklemeye kararlıdır."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye sıvı kaybı msb htş
Sayfa Başına Git