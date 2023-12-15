Goethe-Institut İstanbul, İhtiyaç Haritası, Tarabya Kültür Akademisi ve Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen Hatay Çocuk Festivali yarın (16 Aralık) İhtiyaç Haritası Hatay Konteyner Yaşam Alanı’nda çocuklarla buluşuyor.

Festival, bu yılın başında Türkiye ve Suriye'nin kuzeyinde meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler sunuyor. Çocuklara ve gençlere yönelik travma terapisi eğitimleri veren Dr. Udo Baer’in rehberliğinde geliştirilen program kapsamında konserler, okuma-boyama atölyeleri ve tiyatro gibi çeşitli deneyimler bir araya gelecek.

Festival Programı:

Şehre Giden Yol

Yazar Betül Kanbolat, "Şehre Giden Yol" isimli kitabını okuyacak ve çocuklarla birlikte kitap üzerine sohbet edecek ve resimler yapılacak.

Alan Antakya Dans ve Hareket Atölyesi

Didem Koban ve Süleyman Demirkol’un yürüteceği atölyelerde çocuklar dans ederek duygularını bedenleriyle de deneyimleme olanağını öğrenecekler.

Kendi Bilekliğimizi Yapıyoruz

Eğlenceli ve ince motor becerilerini geliştiren bileklik atölyesi.

Alfabe Bulutu Atölyesi

Alp Gökalp'le harflerin dünyasına odaklanan Alfabe Bulutu isimli serinin etkinliklerinde; önce lipogram, pangram ve akrostiş gibi kelime oyunlarıyla genel kavramlar irdelenecek, sonra katılımcılar başka dillerin alfabelerine göz atıp buradan ilhamla kendi harflerini tasarlayacak.

Çocuk İçin Sanat İnisiyatifi – Boya Atölyesi

Renk ve akrilik boya hazırlamayı ve üretimini öğrenen çocuklar, malzemeyle iç içe oldukları ve kendi kurdukları kırtasiyeden üretimlerini küçük yaşlardaki diğer çocuklarla paylaşacaklar. İnisiyatif alma ve kendi ve başkalarının ihtiyaçlarını giderme heveslerini artırıcı bir etkinlik olan bu atölye, çocukların ortak üretim yaparken birbirleriyle kaynaşması, paylaşım ve yardımlaşmalarını hedefliyor.

Circus Heroes – Sosyal Sirk Atölyesi

Çocuklar, sirk sanatları ve akrobatik becerileri öğrenirken yaratıcı bir atmosferde sosyal becerilerini geliştirecek.

Sedef Özge Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi

Çocuklar, Sedef Özge ile hikaye anlatma sanatını keşfedecek, kendi hikayelerini yaratma ve anlatma becerilerini geliştirecekler.

Çiğdem Gündeş ve Özlem Yıldız Atölyeleri

Müzik, şiir ve masalların harmanlandığı bu atölyelerde Çiğdem Gündeş ve Özlem Yıldız, çocukları yaratıcılığın büyülü dünyasına davet ediyor.

Atta Çocuk Festivali-Kabuk

Çocuklar için özel olarak hazırlanmış bir tiyatro gösterisi

Muckemacher Konseri

Muckemacher müzik grubu, çocukları müziğin büyülü dünyasına davet edecek ve eğlenceli bir konser sunacak.(AÖ)