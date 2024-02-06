Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş protesto edildi: Lütfü istifa

Video: Vecih Cuzdan

6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde yıkımın ve kaybın en çok olduğu kentlerden Hatay’da Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi.

CHP, deprem döneminde bazı söylemleri nedeniyle tepki toplayan Hatay Büyülşehir Belediye Başkanı Savaş’ı, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterdi.

Gece, depremin yaşandığı 04.17’de yapılan anmaya katılan Savaş, tepkiyle karşılandı.

Savaş, anmanın ardından CHP heyetiyle birlikte alandan ayrılırken alandan “Lütfü istifa” sloganları yükseldi. Savaş alanı terk etmek zorunda kaldı.

Bir grup Hatay halkı, Savaş alanı terk edene kadar peşini bırakmadı. Savaş korumaları eşliğinde alandan çıktı.

BAKAN KOCA YUHALANDI Antakya'da 6 Şubat öfkesi: "Hakkımızı helal etmiyoruz"

CHP'NİN HATAY TERCİHİ TEPKİ ÇEKTİ Lütfü Savaş kimdir?

(RT)