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Yayın Tarihi: 6 Şubat 2024 10:58
 ~ Son Güncelleme: 6 Şubat 2024 19:48
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş protesto edildi: Lütfü istifa

CHP, deprem döneminde bazı söylemleri nedeniyle tepki toplayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterdi. Hatay halkı gece yapılan deprem anmasında Savaş'ı protesto etti.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Video: Vecih Cuzdan

6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde yıkımın ve kaybın en çok olduğu kentlerden Hatay’da Belediye Başkanı Lütfü Savaş protesto edildi.

CHP, deprem döneminde bazı söylemleri nedeniyle tepki toplayan Hatay Büyülşehir Belediye Başkanı Savaş’ı, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterdi.

Gece, depremin yaşandığı 04.17’de yapılan anmaya katılan Savaş, tepkiyle karşılandı.

Savaş, anmanın ardından CHP heyetiyle birlikte alandan ayrılırken alandan “Lütfü istifa” sloganları yükseldi. Savaş alanı terk etmek zorunda kaldı.

Bir grup Hatay halkı, Savaş alanı terk edene kadar peşini bırakmadı. Savaş korumaları eşliğinde alandan çıktı.

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(RT)

6 Şubat depremi Lütfü Savaş
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