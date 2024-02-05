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Yayın Tarihi: 5 Şubat 2024 23:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Şubat 2024 23:30
1 dk Okuma

ERDOĞAN'A TEPKİLER SÜRÜYOR

Hatay Belediye Başkanı Savaş: "Hatay halkı şantaja boyun eğmemiştir"

Erdoğan'ın Hatay'a yönelik dışlayıcı konuşmasını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: "Hatay şantaja boyun eğmemiştir," dedi.

Hatay

Hatay
Görseli Büyüt
Hatay Belediye Başkanı Savaş: "Hatay halkı şantaja boyun eğmemiştir"
Lütfü Savaş/@DocDrLutfuSavas

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4 Şubat'ta Hatay'da AKP aday tanıtımında yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" diyerek Hataylıları yerel seçimler öncesinde AKP adayına yönlendirme çabasına giren Erdoğan'a  "Hatay şantaja boyun eğmemiştir" diye karşılık verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay garip kaldı, mahzun kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay garip kaldı, mahzun kaldı
4 Şubat 2024

Savaş, Erdoğan'ın konuşmasını hatırlatırken “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği cümleler hepimizi üzmüştür." dedi ve "Bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da deprem olsa Hatay'da yaşananları mı yaşayacağız?" diye sordu. 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı,  "[...] hepimiz bu ülkenin öz evlatlarıyız" dedi ve "Bu konuşma üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay’da çok daha fazla üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir. Şantaja boyun eğmemiştir." diye ekledi.

(AEK)

Hatay Belediyesi Lütfü Savaş AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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