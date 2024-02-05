Hatay Belediye Başkanı Savaş: "Hatay halkı şantaja boyun eğmemiştir"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 4 Şubat'ta Hatay'da AKP aday tanıtımında yaptığı konuşmada, "Merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" diyerek Hataylıları yerel seçimler öncesinde AKP adayına yönlendirme çabasına giren Erdoğan'a "Hatay şantaja boyun eğmemiştir" diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay garip kaldı, mahzun kaldı

Savaş, Erdoğan'ın konuşmasını hatırlatırken “Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği cümleler hepimizi üzmüştür." dedi ve "Bugün İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da deprem olsa Hatay'da yaşananları mı yaşayacağız?" diye sordu.

Hataylılar bu ülkenin öz evladıdır, tarih boyunca hiçbir tehdide boyun eğmemiş yine eğmeyeceklerdir. pic.twitter.com/5hpYqiEbb7 — Lütfü Savaş 🇹🇷 (@DocDrLutfuSavas) February 4, 2024

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, "[...] hepimiz bu ülkenin öz evlatlarıyız" dedi ve "Bu konuşma üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay’da çok daha fazla üzüntüyle karşılanmıştır. Hatay halkı hiçbir zaman mahzun ve garip değildir. Şantaja boyun eğmemiştir." diye ekledi.

(AEK)