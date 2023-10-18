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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 10:22
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 10:32
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Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden sonra ilk kez Hatay'da

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 kişilik dev kadroyla konsere çıkmaya hazırlanan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Hatay'da konser kampına başladı. Kampın ilk gününden Kurucu/Şef Ali Uğur kamp sürecini ve konseri anlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/hatay-akademi-senfoni-orkestrasi-depremden-sonra-ilk-kez-hatay-da-2.jpg

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası depremden sonra ilk kez Hatay'da konser vermeye hazırlanıyor.

Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Depremde Kaybettiklerimizi Anma Konseri" 21 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetimizin 100. Yılı'nda, 6 Şubat Depreminde yıkılan Hatay'da "Yeniden Doğuşun" umudunu yeşertmek, depremde kaybettiklerimizi anmak, hafızaları diri tutmak ve tüm dünyanın dikkatini tekrar "Deprem" gerçeğine çekmek amacıyla bu tarihi konseri gerçekleştiriyor.”

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 kişilik dev kadroyla konsere çıkmaya hazırlanan Hatay Akademi Senfoni Orkestrası Hatay'da konser kampına başladı. Kampın ilk gününden Kurucu/Şef Ali Uğur kamp sürecini ve konseri anlattı.

"Umut ışığını yakmaya çağırıyoruz"

Uğur şöyle dedi:

“100 kişilik koro ve 100 kişilik orkestra ile sahneye çıkacağız. 21 Ekim’de olacak konserimiz. Temamız Cumhuriyet’in 100. yılı ve depremde kaybettiklerimiz” anısına düzenliyoruz bu konseri. Orhanlı’daki NATO çadırındayız. Provalarımızı burada yapıyoruz. Hem Cumhuriyet’in 100. yılına selam gönderiyoruz hem de depremde kaybettiklerimizi anıyoruz. Herkesi bu konseri izlemeye davet ediyoruz. Herkesi burada umut ışığını yakmaya çağırıyoruz.”  

(EMK)

6 Şubat depremleri 6 Maraş Depremleri Hatay Akademi Senfoni Orkestrası
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