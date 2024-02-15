HASUDER: Sağlık kurumları olası zehirlenme vakalarına karşı hazır hale getirilmeli

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Anagold Madencilik’e ait Çöpler Altın Madeni’ndeki liç yığınının çökmesi ve dokuz işçinin göçük altında kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İliç’te yaşanan felaketin, Türkiye’deki tüm altın madenciliği faaliyetlerine dair ‘acil ve önemli kararlar’ alınması gerektiğini gözler önüne serdiğini belirten HASUDER, liç alanının siyanür ve ağır metal içeren tehlikeli bir atık yığını olduğunu hatırlattı.

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“Halk sağlığı açısından önemli riskler var”

HASUDER, altın madeninde depolanan siyanür ve diğer tehlikeli metallerin ortama sızmış olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ortama yayılan siyanür ve diğer toksik kimyasallar havayı, suyu, toprağı kirletecek, besin zincirine dahil olacaktır. Bu durum halk sağlığı açısından önemli riskler barındırmaktadır. Halk sağlığı açısından oluşabilecek daha büyük tehlike ise bu toksik kimyasalların Fırat Nehrine ulaşması ve taşınmasıyla etkinin daha da yaygınlaşmasıdır.”

Altın madenlerinde depolanan toksik atıkların insan sağlığı açısından çok tehlikeli olduğunu vurgulayan HASUDER, yayılan ve yeraltı, yerüstü su kaynaklarını kirleten ağır metal bileşiklerinin tarım ve hayvancılık yolu ile besin zincirine girerek insanlara ulaşabileceğini ve zaman içinde ortaya çıkan çeşitli sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti.

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“Olayın gerçek boyutu saptanmalı”

HASUDER, yetkililere seslenerek şu önerileri sıraladı:

Yetkililer tarafından olayın gerçek boyutu saptanmalı ve bir an önce toplumla paylaşılmalıdır.

Sızıntı durumunun doğru şekilde tespiti için ilgili uzmanlardan destek alınarak çevredeki toprak, su ve bitkilerden örnek alınmalı, siyanür ve diğer toksik ağır metallerle kirlenme durumu tespit edilmelidir.

Çevrede yaşayanlar siyanür zehirlenmesi bulguları açısından uyarılmalı ve belirtileri olanların hızla hastaneye başvurması sağlanmalıdır.

Sağlık kurumları olası zehirlenme vakalarına yönelik hazır hale getirilmelidir.

Bölgedeki sağlık kurumlarına yapılan başvuruların bu açıdan izlenmelidir.

Bu felaketten alınacak ders, ülkemizde altın madenciliğinin çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden yapılması için gerekli adımların en kısa sürede atılması olacaktır.

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Anagold Madencilik hakkında Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" adıyla 2000 yılında Ankara’da kuruldu. Şirket ilk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu. 2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu. Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı. 2010’dan bu yana Erzincan, İliç’teki Çöpler Altın Madeni’ni işleten Anagold’un yüzde 80’i SSR Mining’e, yüzde 20’si ise Lidya Madencilik’e ait.

(VC)