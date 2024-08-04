Hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı çöktü, bir bebek öldü

İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin tavanı, sıcak su borusunun patlaması nedeniyle çöktü.

8 bebeğin tedavi gördüğü ünitedeki entübe bir bebek yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 2020'de pandemi döneminde Atatürk Havalimanı yerleşkesine 45 günde yapılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde dün gece tavandan geçen sıcak su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle tavan çöktü.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenidoğan ünitesinde tedavi gören 8 bebek, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. SES Aksaray Şubesi’nin yaptığı açıklamaya göre entübe takip edilen bir prematüre bebek yaşamını yitirdi.

"Soruşturma başlatılsın"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi, şu açıklamayı yaptı:

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinde dün gece yarısı yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sıcak su tesisatının patlamasıyla tavanın çöktüğünü, ünitede 5'i entübe 3'ü ise spontan takip edilen bebeklerin tedavi gördüğünü, maalesef entübe takip edilen 1 prematüre bebeğin yaşamını yitirdiğini, sağlık emekçisi arkadaşlarımızın da bebekleri tahliye ederken yaralandığını öğrenmiş bulunmaktayız.

2020 Yılında Pandemide acil durum hastanesi olarak açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, 2023 Nisan ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarının hasarlı olmasından kaynaklı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesine taşındı.

Üçüncü basamak bir üniversite hastanesini, alt yapısı fiziki koşulları üçüncü basamak sağlık hizmeti sunumuna uygun olmayan bir alana tıkıştırdılar. Kervan yolda dizilir misali personelin ve hastaların ulaşımının zor olduğu, hastane etrafında hiçbir eczane, medikal, yerleşim yerinin olmadığı, yılana varana kadar haşerelerin cirit attığı, kışın ısınmanın klima ve elektrikle sağlandığı, sık sık yemekhaneden besin zehirlenmelerin yaşandığı ilkel koşullarda sağlık hizmeti sunulan bir hastaneye dönüştü.

Sağlık kurumları halk ve sağlık emekçileri açısından sağlıklı ve güvenli olmak zorundadır. Şifa vermesi gereken kurumlarımız bizim ve hastalarımızın mezarına dönüşmesin istiyoruz

Bu olay; alınmayan tedbirleri, yeterli ve bilimsel denetim yapılmadan kabulü gerçekleşen tesisleri, yönetimlerin liyakatsizliğini kısaca ihmalin vehametini gözler önüne sermiştir.

Geçici denerek önlem almayan, açılan soruşturmaları zamana yayarak unutturan hastane idaresi, iş kazalarını da örtbas etmeye devam etmektedir. Yüzlerce personeli ve hastayı etkileyen gıda zehirlenmeleri için açılan soruşturma bunun açık göstergesidir. İhmali olanlar tespit edildiği için soruşturma başka birine devredilerek unutturulmaya çalışılmakta, sonuçlandırılmamaktadır. Liyakatsiz idareciler ve yöneticiler görevlerini yapmayarak suç işlemeye devam etmektedirler.

Bir bebeğimizin yaşamını yitirdiği bu faciada bebeğimizin yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralanan sağlık emekçisi arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Açılışını bizzat Cumhurbaşkanının yapmış olduğu bu hastanenin 45 gün gibi kısa bir sürede yapılışıyla övünülmesi, büyük bir başarı hikayesi olarak reklam edilişini hatırlıyoruz. O dönemden bugün gerçekleşen faciaya kadar ihmali olanlar hakkında etkili idari ve adli soruşturma yürütülmesini bekliyoruz.

Bilinmelidir ki yaşanan bu faciaya davetiye çıkaranların ortaya çıkarılması ve gerekenin yapılması için olayın takipçisi olacağız.