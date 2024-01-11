“Hastanelerde yer kalmadı, hastalara yeterli süre ayrılamıyor”

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, salgınla birlikte hastanelerdeki artan doluluğa ilişkin açıklama yaptı.

Akarken, “Devasa hastaneler yaptık ama yeterli personel yok. Hastaneler tıka basa dolu. Hastalara ayrılan süreler çok yetersiz” dedi.

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Özlem Akarken, sağlık kurum çalışanlarının pandemi dönemindeki gibi çalıştığı bir döneme girildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından yaptığı “Solunum yolu enfeksiyonlarına sık rastlanan bir mevsimdeyiz. En önemli artışı nezle dediğimiz enfeksiyonda görüyoruz. Soğuk havaların başlamasıyla kapalı ortamda geçirdiğimiz süre arttığı için nezle daha hızlı yayılıyor” açıklamasını hatırlattı.

“Personel azlığından tetkikler yavaş ilerliyor”

İklim krizinin olduğu, mevsimleri aylarında yaşamadığımız bir mevsim döngüsünün içinde olduğumuzun bilgisini veren Akarken, sağlık merkezlerindeki durumu şöyle anlattı:

“Aynı pandemi dönemindeki gibi aciller, poliklinikler, Aile Sağlığı Merkezleri dolup taşıyor. Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde de keza durum farklı değil. Maalesef yeterli uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire, tekniker, teknisyen istihdamı yok. Asistanlar iyi eğitim alamıyorlar. Devasa şehir hastaneleri açılıyor ama il içi görevlendirmelerle personel açığı kapatılmaya çalışılıyor. Pandemi döneminde defalarca sağlık sistemi alarm veriyor dediğimiz halde sesimiz duyulmamış ki aciller tıklım tıklım dolu… Personel azlığından tetkikler yavaş ilerliyor, randevular geç tarihe veriliyor.”

“Hasta muayene süresi çok düşük”

Hastanelerin bu kadar dolu olmasının sağlık açısından bir handikap olduğunu ifade eden SAHİM-SEN Başkanı Akarken, şu bilgileri verdi:

“Yeterli düzenlemeler yapılmadığı kamuoyu bilinçlendirilmediği eksik personel açığı düzenli bir atamayla tamamlanmadığı sürece gündüz mesai saatlerinde MHRS’den polikliniklere randevu bulamayanlar çareyi acil servislere müracaatta bulunuyor.

Devasa şehir hastaneleri açıldığından beri halen vatandaşlara hizmet veren eğitim araştırma hastaneleri ve devlet hastanelerinin fiziksel koşulları maalesef iyileştirilmiyor.

OECD verilerine göre ülkemizde hasta muayene süresi çok düşük. Bir hastayla bir hekim 20 dakika muayenesi yapması gerekirken bizde randevu süreleri 5 dakikaya kadar iniyor.

Hasta sayısına maalesef hekim, hemşire, ebe başta olmak üzere sağlık branşında meslek grupları az sayıda kalıyor. Yoğun bakımlarda, acillerde laboratuvar, radyoloji, ameliyathane, cerrahi klinik kısımlarında ve polikliniklerde bunları maalesef hissetmekteyiz.”

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(AS)