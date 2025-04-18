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Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 09:58
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 13:25
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Hastaneden Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor

"Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor."

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hayati tehlikesi devam ediyor
Fotoğraf: Anadolu Ajansı / Arşiv

Florence Nightingale Hastanesi, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor. 

Açıklamada, “Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup, hayati tehlikesi devam etmektedir,” denildi.

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Kardeşi Ali Önder'den açıklama

Öte yandan, ilk günden beri hastanede bekleyişini sürdüren Önder’in kardeşi Ali Önder de, ağabeyinin sağlık durumuna ve yaşananlara ilişkin Mezopotamya Ajansı’na konuştu.

Ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alındıktan sonra oluşan tabloda genel olarak olumsuz bir şey yok. Olumlu yöne nüans da olsa farklılıklar var. Laboratuvar değerleri anlamında doktorların da olumlu gördüğü değişiklikler var. Ümidimiz bu tablonun daha iyi değerlere kavuşmasıdır,” diyen Önder, açıklamasına şöyle devam etti:

Yeğenim babasıyla görüştüğünde tepki vermiş. Ağabey kısıtlı da olsa yeğenime bir tepki vermiş. Elini tutmaya gayret etme ya da sıkma gibi…

Burada sanki dünya partisi ya da dünyanın ailesi gibi bir durum var. Toplumun siyasi ve değişik kültürlere sahip birçok farklı katmanından, illerinden, bölgelerinden yani benim alışık olmadığım çok farklı kesimlerden inanılmaz bir ilgi var. Bir de şunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz: Bu temenniler, dilekler, dualar çok samimi ve içten. Trafik ve ulaşım anlamında bu hastane İstanbul’un en keşmekeş yerinde bulunuyor. Fakat buna rağmen buraya çok sayıda insan geldi. Bu ilgiyi gösteren tüm insanlara minnet ve şükran duyuyoruz. Çünkü bizim yaptığımız bir şey yok. Abim iyileşirse, bu dilekler ve temenniler sayesinde iyileşecektir.

“Siyasi yelpazede yer alan hiç tahmin edilemeyecek derecede bir ilgi var. Onların temenni ve güzel dilekleri bizi mutlu ediyor. Ülkemizde olması gereken, görmemiz gereken ve bizi yaşatacak olan tablo da budur. Siyasi görüş o olur, şu olur ama demek ki bir zeminde herkes herkesle mutlu olabilir, kaynaşabilir, yaşayabilir ve sevebilir. Bundan kaçınmamak lazım.” (TY) 

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder dem parti
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