ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:59 12 Ocak 2026 13:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.01.2026 14:17 12 Ocak 2026 14:17
Okuma Okuma:  2 dakika

Hastanedeki Murat Çalık'tan mesaj: İyi ki varsınız

Çalık, bugün İzmir’de bulunan Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Hastanedeki Murat Çalık'tan mesaj: İyi ki varsınız

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçireceği ameliyat öncesinde hastaneye getirildi. Hastane bahçesinde kendisine destek için toplananlara camın ardından el sallayan Çalık, “İyi ki varsınız” mesajını paylaştı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutuklu bulunduğu süre boyunca lenfoma şüphesiyle bir ameliyat geçirmiş, ayrıca anjiyo olmuştu. Belediye başkanına bu süreçte iki kez de kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, şah damarına yakın bir bölgede bulunan kitlenin üç milimetre büyüdüğünün tespit edildiğini duyurmuştu.

Koçhan, kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun belirlenmesi amacıyla ameliyat kararı alındığını belirtmişti.

Yarın ameliyat olacak olan Çalık, bugün İzmir’de bulunan Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Hastane bahçesinde destek için gelenlere camın arkasından el sallayan Çalık, sosyal medya platformu X üzerinden şu mesajı paylaştı:

“19 Mart’tan bugüne 300 gün geçti.
Ve ben evimden kilometrelerce uzakta, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yarın geçireceğim ameliyatın endişesiyle karşılıyorum bugünü.
Biliyorum ki dualarınız benimle, biliyorum ki inancınız hâlâ taptaze.
Bu süreçte bir kez daha gördüm ki insanın gücü yalnızca bedeninden değil, inandığı değerlere tutunmasından gelir.
Her mesajınızda, her dileğinizde, her duanızda bunu bana yeniden hatırlattınız. İyi ki varsınız.
Allah’ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden aranızda olacağım.
Sağlıklı ve özgür günlerde mücadelemizi hep birlikte omuzlamak dileğiyle…”

Murat Çalık: Aileyle görüşmek lüks değil, temel bir hak
Murat Çalık: Aileyle görüşmek lüks değil, temel bir hak
2 Eylül 2025

HALK TV'ye konuşan Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık: "Aklımı kaybetmek üzereyim" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Murat Çalık Mehmet Murat Çalık hasta mahpuslar İBB iddianamesi
ilgili haberler
Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı; salı günü ameliyata alınacak
8 Ocak 2026
/haber/murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi-sali-gunu-ameliyata-alinacak-315397
Avukatlarından Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
24 Eylül 2025
/haber/avukatlarindan-murat-calik-in-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-311853
AYM’den Murat Çalık kararı: Tutukluluğu yaşamına tehlike oluşturmuyor
11 Eylül 2025
/haber/aymden-murat-calik-karari-tutuklulugu-yasamina-tehlike-olusturmuyor-311386
Murat Çalık: Aileyle görüşmek lüks değil, temel bir hak
2 Eylül 2025
/haber/murat-calik-aileyle-gorusmek-luks-degil-temel-bir-hak-311048
Murat Çalık Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor
26 Ağustos 2025
/haber/murat-calik-anayasa-mahkemesine-basvuruyor-310831
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı; salı günü ameliyata alınacak
8 Ocak 2026
/haber/murat-calik-yeniden-hastaneye-kaldirildi-sali-gunu-ameliyata-alinacak-315397
Avukatlarından Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
24 Eylül 2025
/haber/avukatlarindan-murat-calik-in-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-311853
AYM’den Murat Çalık kararı: Tutukluluğu yaşamına tehlike oluşturmuyor
11 Eylül 2025
/haber/aymden-murat-calik-karari-tutuklulugu-yasamina-tehlike-olusturmuyor-311386
Murat Çalık: Aileyle görüşmek lüks değil, temel bir hak
2 Eylül 2025
/haber/murat-calik-aileyle-gorusmek-luks-degil-temel-bir-hak-311048
Murat Çalık Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor
26 Ağustos 2025
/haber/murat-calik-anayasa-mahkemesine-basvuruyor-310831
Sayfa Başına Git