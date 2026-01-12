Hastanedeki Murat Çalık'tan mesaj: İyi ki varsınız

Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçireceği ameliyat öncesinde hastaneye getirildi. Hastane bahçesinde kendisine destek için toplananlara camın ardından el sallayan Çalık, “İyi ki varsınız” mesajını paylaştı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutuklu bulunduğu süre boyunca lenfoma şüphesiyle bir ameliyat geçirmiş, ayrıca anjiyo olmuştu. Belediye başkanına bu süreçte iki kez de kemik biyopsisi uygulanmıştı.

Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, 8 Ocak’ta yaptığı açıklamada, şah damarına yakın bir bölgede bulunan kitlenin üç milimetre büyüdüğünün tespit edildiğini duyurmuştu.

Koçhan, kitlenin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunun belirlenmesi amacıyla ameliyat kararı alındığını belirtmişti.

Yarın ameliyat olacak olan Çalık, bugün İzmir’de bulunan Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

19 Mart’tan bugüne 300 gün geçti.



Ve ben evimden kilometrelerce uzakta, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yarın geçireceğim ameliyatın endişesiyle karşılıyorum bugünü.



Biliyorum ki dualarınız benimle, biliyorum ki inancınız hâlâ taptaze.

Hastane bahçesinde destek için gelenlere camın arkasından el sallayan Çalık, sosyal medya platformu X üzerinden şu mesajı paylaştı:

Bu süreçte bir kez daha gördüm ki insanın gücü yalnızca bedeninden değil, inandığı değerlere tutunmasından gelir.

Her mesajınızda, her dileğinizde, her duanızda bunu bana yeniden hatırlattınız. İyi ki varsınız.

Allah’ın izniyle daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacak ve yeniden aranızda olacağım.

Sağlıklı ve özgür günlerde mücadelemizi hep birlikte omuzlamak dileğiyle…”

