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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 12:22
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 16:51
4 dk Okuma

"ONURUM İÇİN SAVAŞACAĞIM"

Hastanede sağlık verileri ifşa edilen trans kadın yargıya başvurdu

Hem hastanenin hem de doktorun cezalandırılmasını istediğini belirten trans kadın Y., şikâyetinden vazgeçmesi için karşı tarafın avukatlarının önerdiği ücreti kabul etmeyeceğini söyledi.

Evrim Kepenek
Evrim Kepenek

Evrim Kepenek
Görseli Büyüt
Hastanede sağlık verileri ifşa edilen trans kadın yargıya başvurdu
Fotoğraf: csgorselarsiv.org / Serra Akçan

İzmir'de yaşayan trans kadın E.Y. (güvenlik nedeniyle ismini değiştirdik) Bornova Özel Alfa Tıp Merkezi'nde geçirdiği "göğüs protez" ameliyatı sırasında özel sağlık bilgilerinin ifşa edildiğini açıkladı.

Avukatı aracılığı ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.

Y. ameliyat öncesinde HIV pozitif olduğunu sadece doktoruyla paylaşmış olmasına rağmen, ameliyat günü bileğine takılan bileklikle bu bilgi refakatçisi dahil bir çok kişi tarafından öğrenildi.

Bornova Özel Alfa Tıp Merkezi'nde "göğüs protez" ameliyatı olmak üzere başvuruda bulunan Y., 18 Nisan 2024’te ameliyat edildi.

Ameliyat öncesinde, doktoru O.K., ile yaptığı birebir görüşmede, HIV pozitif olduğunu beyan etti. Bu bilgi, doktor tarafından sadece hasta dosyasında saklanacağı sözü verilerek alındı.

Sözle taciz edildi 

Y. doktor Oben K. bu bilginin saklanması için ameliyata ek bir ücret daha alındığını ileri sürdü.  Ancak, ameliyat günü, Y.’nin bileğine "HIV Pozitif" yazılı bir bileklik takıldı ve bu bilgi refakatçisi tarafından da öğrenildi.

Bu durum, Y.’nin özel hayatının ve sağlık bilgilerinin ifşa edilmesine neden oldu.

Y.’nin yaşadıkları hak ihlali bunlarla sınırlı değil. 

Y. ameliyatının yapıldığı dönem o hastanede ameliyat asistanı olarak görev yapan bir erkeğin de kendisine taciz içerlikli mesajlar gönderdiğini söyledi. Mesajla "hastalığını biliyorum, yayarım" diyerek tehdit ettiğini söyledi. Şimdilerde başka hastanede çalışan bu ameliyat asistanı ile ilgili de suç duyurusunda bulundu. Polise de başvuran Y., bu erkeğin kendisini rahatsız etmemesi için uzaklaştırma kararı aldırdı. Y., "Bu kişi benim fotoğraflarımın üstüne HIV pozitif olduğumu yazacağını ve sosyal medyada yayacağını söyledi. Sonrasında ben şikayetçi olunca da beni öldürmekle tehdit etti" dedi. 

"Alaylı tavırlarla karşılaştım"

Ayrıca, ameliyat sonrasında yaşadığı bu ihlal nedeniyle büyük bir psikolojik yıkım yaşayan Y. doktorunun sekreteri S. ile yaptığı telefon görüşmesinde alaycı bir tavırla karşılaştı.

Bu görüşmenin ardından doktorun muayenesine çağrılan Y., burada da benzer bir tutumla karşılaştı ve polise başvurdu.

bianet’e bu bilgilerin hastaneden sızdırıldığına inandığını anlatan Y. bu konuda da hukuki yollara başvurdu ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 

"Para teklif ettiler, kabul etmedim"

Y. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuruda, kişisel sağlık verilerinin gizliliğinin ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini belirtti.

Hem hastanenin hem de doktorun cezalandırılmasını istediğini belirten trans kadın Y., şikâyetinden vazgeçmesi için hastane doktorlarının önerdiği ücreti kabul etmeyeceğini söyledi: 

“Bu doktorun avukatı bizim avukatımızı arayıp ‘davadan vazgeçmem karşılığında 80 bin TL vermek’ istediklerini söyledi. Ben bu parayı asla kabul etmiyorum. Paranın miktarı ile ilgisi yok, benim bütün hayatım ifşa edildi. Özel bilgilerim sızdırıldı. Üstüne bana hakaret ettiler. Benim bir onurum var. Ben insan olarak rencide edildim. Hakkımı arayacağım şikâyetimden vazgeçmeyeceğim.”

İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma mı başlattı?

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü'nden kendisinin ifadesine başvurulduğunu anlatan Y., "Ben başvuru yaptıktan sonra beni aradılar. Sağlık Müdürlüğü'ne gittim, hem hastane hem de doktor hakkında sorular sordular onları anlattım. Sanırım soruşturma başlatıldı" dedi. 

Suç duyurusundan detay: Anayasa'nın 20. Maddesi (kişisel verilerin korunması), Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Hasta Hakları Yönetmeliği ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) gibi hukuki düzenlemeler. 

Hastaneden ses yok

İddiaları sormak üzere aradığımız Bornova Özel Alfa Tıp Merkezi’nden Hasta Hakları bölümünden görevli, konuya dair hastane avukatlarının konuşabileceğini ve avukatların bizi arayacağını söyledi. İletişim numaramızı ilettiğimiz halde henüz bir avukat aramadı.

HIV hangi koşullarda bulaşır?

HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü) pozitif bir kişinin hastanede ameliyat sırasında virüsü bulaştırma riski oldukça düşüktür ve bu durum sıkı tıbbi protokollerle önlenir. *Hastanelerde ameliyatlar sırasında kullanılan tüm aletler, ekipmanlar ve yüzeyler titizlikle sterilize edilir. Bu, HIV dahil olmak üzere herhangi bir enfeksiyonun yayılmasını önlemek için standart bir uygulamadır.

*Ameliyat ekibi, eldiven, maske, gözlük ve koruyucu giysi gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanarak hastayla temas eder. Bu ekipmanlar, kan veya diğer vücut sıvıları ile temas durumunda sağlık personelini korur.

* Tüm hastalar potansiyel olarak enfeksiyon taşıyıcı olarak kabul edilir ve bu doğrultuda enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanır. Bu standartlar HIV pozitif hastalar için özel bir uygulama değildir, her hasta için geçerlidir.

* HIV, doğrudan kan, semen, vajinal sıvılar veya anne sütü gibi vücut sıvılarıyla bulaşır. Ameliyat sırasında bu sıvılarla doğrudan temas veya kan nakli olmadıkça bulaşma riski yoktur.

HIV hakkında detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz. 

(EMK)

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Evrim Kepenek
Evrim Kepenek
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar,...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. İMC TV’de muhabirlik yaptı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucu üyelerinden. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Ekim 2018’den bu yana bianet’te çalışıyor.

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