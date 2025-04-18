Hastane karşısına Sırrı Süreyya Önder için pankart

Sevenleri, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nin karşısına bugün yeni bir pankart astı.

Daha önce "Diren Sırrı Abi, Türkiye'nin sana ihtiyacı var" ve "Diren ha baboş, Adıyaman seninle" yazılan pankartın yerini bugün "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" yazan ve altında "Kızların" imzası olan pankart aldı.

Sosyal medya hesabından pankartın fotoğrafını paylaşan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir "Baba bak, kızların ne diyor," dedi.

Öte yandan, hastane bugün yaptığı açıklamada, Önder'in yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor.

Sırrı Süreyya Önder kimdir?

(TY)