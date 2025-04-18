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YAŞAM
Yayın Tarihi: 18 Nisan 2025 13:41
 ~ Son Güncelleme: 18 Nisan 2025 13:52
1 dk Okuma

Hastane karşısına Sırrı Süreyya Önder için pankart

"Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Hastane karşısına Sırrı Süreyya Önder için pankart
Fotoğraf: Ceren Önder Kandemir'in X hesabı

Sevenleri, TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in kaldığı Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nin karşısına bugün yeni bir pankart astı.

Daha önce "Diren Sırrı Abi, Türkiye'nin sana ihtiyacı var" ve "Diren ha baboş, Adıyaman seninle" yazılan pankartın yerini bugün "Sen hepimizin babasısın, direnmek zorundasın" yazan ve altında "Kızların" imzası olan pankart aldı. 

Sosyal medya hesabından pankartın fotoğrafını paylaşan Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir "Baba bak, kızların ne diyor," dedi.

Öte yandan, hastane bugün yaptığı açıklamada, Önder'in yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan gecesi geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası ameliyat oldu. Ana aort damarında boydan boya yırtılma meydana geldiği belirlenen Önder'in ameliyatı yaklaşık 12 saat sürdü. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan milletvekilinin beş gün uyutulacağı açıklandı. Önder'in sağlık durumu başta DEM Partililer olmak üzere iktidar yetkilileri tarafından da yakından takip ediliyor. 
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
Sırrı Süreyya Önder kimdir?
16 Nisan 2025

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
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