Hastane kafeteryasında silahlı saldırı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesinin bahçesindeki kafeteryada dün düzenlenen silahlı saldırı sonucu 7 kişi yaralandı.

Pamukkale ilçesindeki hastanenin bahçesinde bulunan kafeteryada oturanlara henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tabancayla ateş açtı.

Hastanede tedavi gören yakınlarını ziyarete giden Kemal Ş, Ahmet K, Ahmet Can Y, Şefikcan U, Gökhan İ, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç, hastanede tedavi altına alındı. AA’nın haberine göre, yaralılarından ikisinin durumu ağır.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası yaya olarak kaçtıkları belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinde 15 boş kovan bulundu.

Valilikten açıklama

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi:

"Pamukkale Üniversitesi Hastane bahçesindeki kafeterya kısmında, ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan şahıslar hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada kimliği belirsiz 2 kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanındaki 6 kişi yaralanmış olup, yaralıların tedavileri PAÜ Hastanesinde yapılmaktadır."

(AS)