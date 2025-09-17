ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 17 Eylül 2025 13:45
 ~ Son Güncelleme: 17 Eylül 2025 16:00
3 dk Okuma

KAPATILAN HASTANE İÇİN İHALE GÜNÜ

Hastane 600 milyon liraya satışa çıktı, TTB uyardı

“Yenidoğan Çetesi” soruşturmasında kapatılan hastanelerden eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Avcılar Hospital 600 milyon liraya satışa çıktı. Daha önceki muhammen değeri 768 milyon olarak belirlenirken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, büyük zincir hastanelerin bu kurumları yutabileceğini ve uygulamanın tekelleşmeye neden olacağını vurguladı.

Hastane 600 milyon liraya satışa çıktı, TTB uyardı

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı “Yenidoğan Çetesi” davasında 6’ncı duruşma yapıldı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve 57 sanığın yargılandığı davada Mshkrmr heyeti 3 hemşirenin tahliyesine 13 tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık 2025’e bırakıldı.

Bir yandan dava süreci devam ederken diğer yandan kapatılan hastanelerin de ihale süreci başladı.

Soruşturmayla birlikte Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla 13 hastane ve 3 şirkette Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak görevlendirildi.

Bu süreçte dosyada adı geçen Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Çorlu Reyap Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital'ın ruhsatları iptal edildi

Değer 768 milyondan 600 milyon liraya düştü

TMSF daha önce satışa çıkardığı ve satış sürecini uzattığı eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun kapatılan hastanesi Avcılar Hospital’ı kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle yeniden satışa çıkardı.

25 Mayıs’ta muhammen bedel ( eksper raporuyla belirlenen yaklaşık piyasa değeri) 768 milyon 100 bin lira olarak belirlendi. Alıcı bulamayan hastane tekrar ihaleye çıktı. Bu defa Avcılar Hospital Hastanesi ve İktisadi Bütünlüğü’nün muhammen bedeli 600 milyon liraya indi.

İhaleye katılmak için sunulması gereken teminat tutarı 60 milyon lira olarak belirlenirken, son katılım tarihi dün (16 Eylül) son buldu. İhale bugün gerçekleştirilecek.

“Zincir hastaneler küçük kurumları yutacak”

Hastaneyi kimin alacağı merak konusu olurken Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Azap, “Yenidoğan Çetesi” soruşturmasının sağlık sisteminin iyileştirilmesi için fırsat sunduğunu ancak, istenilen reformların yapılmadığını dile getirdi. Sağlık alanında ticarileşme olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Azap, kamu hastanelerinin gerekli kapasiteye ulaşarak nitelikli hizmet sunmasının önemine vurgu yaptı.

İhale sürecine değinen Prof. Dr. Azap, uygulamadaki riskin büyük sermaye gruplarının, sahibi doktor olmayan zincir hastanelerin sayısının satışa çıkan küçük hastaneleri bünyesine katmasıyla artışı olarak belirtti. Prof. Dr. Azap, “Büyük zincir hastanelerinin sahibi genelde doktor değil, bu tür ihale süreci küçük hastaneleri yutabilir. Büyük hastaneler sektörde daha fazla pay elde etmek için küçük hastaneleri alıp tekelleşme tehlikesine neden oluyor. Küçük kurumlar için bu durum sürdürülemez hale geliyor” dedi.

“Piyasalaşan sistemle karşı karşıya kalacağız”

Büyük sermayeler nedeniyle zincir hastanelerin ayakta kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Azap, “12 hastaneyi büyük ihtimal büyük kurumlar alacak. Bu durumla birlikte daha da tekelleşen, piyasalaşan sistemle karşı karşıya kalacağız, bu sürece doğru gidiliyor” diye konuştu.

Haziran ayında Torba Yasa ile hayata geçen lisansların açık artırma ile satışına da değinen Prof. Dr. Azap, mali durumu daha iyi olan kurumların daha avantajlı hale geldiğini söyledi. “Bu durum küçük kurumların sistemden çıkmasına neden olur” diye konuştu.

Küçük sağlık kurumlarında da iyi doktorların çalıştığını dile getiren Prof. Dr. Azap, “Kamuda hizmet alamayan özele yönelmemeli. Kamu hastaneleri güçlendirilmeli, iyileştirilmedi” dedi. (GÖ)

İstanbul
yenidoğan çetesi Sağlık Bakalığı özel hastane
bianet muhabiri (Eylül 2025). İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2011'de mezun oldu. Üniversite döneminde gazeteciliğe Hürriyet Daily News’ta stajyer olarak başladı. 2011-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırma Merkezi ile Hükümet Liderlik Okulu’nda stajyer olarak çalıştı. 2013'te Hürriyet Gazetesi’nde muhabir olarak göreve başladı ve Kasım 2018’e kadar çalıştı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans eğitimi aldı. Gazeteciliğe 2021-2023 yılları arasında Independent Türkçe’de devam etti. Kasım 2023-Şubat 2025 tarihleri arasında Medyascope Haber Merkezi’nde muhabir olarak çalıştı.

Global Liderlik Forumu, Çözüm Odaklı Araştırma Gazetecilik Programı, Yerel Yönetimler Akademisi, Etkili Konuşma ve Yazma konusunda eğitimler aldı. Hürriyet Gazetesi’nde SesVer sayfasında yer alan 'Düşler Tarlası' başlıklı çocuk işçiliğine yönelik haber, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından '2017 Röportaj Ödülü'ne layık görüldü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi olarak gazetecilikle ilgili çalışmaları takip ediyor. Aldığı yüksek lisans eğitimi ile birlikte özellikle kadınlar, çocuklar gibi toplumda yer alan dezavantajlı gruplara yönelik haberlere öncelik veriyor.

