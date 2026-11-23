Ankara Demokratik Kurumlar Platformu, Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki tutsakların tahliyelerinin engellenmesine karşı Adalet Bakanlığı önünde başlattığı eylemin 6’ncısını gerçekleştirdi.

Melike Göksu'nun ailesi, sivil toplum örgütü temsilcileri ve yurttaşların katıldığı eylemde, tahliyesi üç kez engellenen Karayazı eski Belediye Eşbaşkanı Melike Göksu’nun durumuna dikkat çekildi.

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"17 aydır tahliye edilmiyor"

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre platform adına açıklamayı okuyan Nesil Çiftçi, Adalet Bakanlığı’nın 6 haftadır sessiz kaldığını belirterek, bu tutumun hukuksuz olduğunu söyledi. Eski Karayazı Belediye Eşbaşkanı Melike Göksu’nun 17 Eylül 2019 tarihinde tutuklandığını hatırlatan Nesil Çiftçi, 24 Haziran 2025’de infazının tamamlandığını ancak aradan yaklaşık 17 ay geçmesine rağmen tahliye edildiğini söyledi.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu’nun kararlarıyla Melike Göksu’nun tahliyesinin 3 kez engellendiğini kaydeden Nesil Çiftçi, Melike Göksu’nun aynı gün kurula çıkarılan başka bir politik kadın tutsakla birlikte değerlendirildiğini söyledi. İki kadına farklı sorular yöneltilmesine ve farklı yanıtlar vermelerine rağmen kararların kelimesi kelimesine aynı olduğuna dikkat çeken Nesil Çiftçi, kararlarda yer alan “personelin işini zorlaştırdığı”, “iyileştirme planını kabul etmediği” ve “gelişim ve değişim motivasyonunun olmadığı” yönündeki ifadelerin, kişisel değerlendirme yapılmaksızın aynı kalıplarla her iki karara da yazıldığını söyledi.

Hasta tutsakların tahliyesi için Adalet Bakanlığı önünde eylem 4. gününde

Nesil Çiftçi, "Ortada bir değerlendirme yok. Kurula çıkan tutsağın kim olduğu, ne söylediği hiç önemsenmiyor. Karar, kapı açılmadan önce yazılmış oluyor. Bu hazır cümleler gerçeği de tersyüz ediyor. Kararda Melike Göksu'nun programlara başvurmadığı ve onları reddettiği yazıyor. Oysa Melike Göksu, kurum psikoloğu ve eğitim birimiyle görüşmek için defalarca yazılı başvuru yaptı ve hiçbirine yanıt alamadı. Kurumun karşılıksız bıraktığı başvurular, şimdi tutsağın önüne tahliye engeli olarak konuluyor. Kararda personele güçlük çıkardığı da yazıyor. Oysa infazı boyunca hakkında bu yönde tek bir işlem bile yok. Yaşanmamış bir olay, bir politik kadın tutsağın özgürlüğünü engellemenin gerekçesi yapılıyor. Melike Göksu, gerçeğe aykırı bu kararların altına imza atan bütün kurul üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu" ifadelerini kullandı.

"Engeller kaldırılmadı"

Barışın öncelikle cezaevlerindeki uygulamalarla sağlanması gerektiğini vurgulayan Nesil Çiftçi, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak Melike Göksu’nun tahliyesini engelleyen kararların kaldırılmasını ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Nesil Çiftçi, ayrıca gerçeğe aykırı kararlar aldığını belirttiği kurul üyeleri hakkında soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

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Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulları aracılığıyla sürdürülen uygulamalara son verilmesini isteyen Nesil Çiftçi, ağır hasta tutsakların tedaviye erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı. Başta Newroz Bozkurt ve Evin Zapsu olmak üzere hasta tutsakların infazlarının ertelenerek serbest bırakılmasını isteyen Nesil Çiftçi, Melike Göksu ve tahliyesi engellenen tüm siyasi tutsaklar serbest bırakılana kadar her Pazartesi Adalet Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı. Nesil Çiftçi, “İdare ve Gözlem Kurulları mahkeme değildir. Melike Göksu ve tüm hasta tutsaklara özgürlük" diye belirtti.

Cezaevi durumu

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) verilerine göre cezaevlerinde en az bin 412 hasta tutuklu bulunuyor. Bunların 335’i ağır hasta, 230’u tek başına yaşamını sürdüremeyecek durumda, 105’i ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyuyor. Ayrıca 188 tutuklunun düzenli tıbbi gözetim altında tutulması gerekiyor.

(FY)